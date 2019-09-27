Telesport запускает видеосервис для показа футбола и гимнастики

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Telesport Group запускает собственный видеосервис для показа футбола и гимнастики telesport.group

В октябре 2019 г. начнет работу видеосервис Telesport, где будут транслироваться крупные спортивные события, сообщил «Ведомостям» генеральный продюсер Telesport Group Илья Рустамов. Эта компания много лет закупала права на трансляцию различных соревнований в интересах телеканалов для их показа в эфире. Последние несколько лет Telesport самостоятельно договаривался об онлайн-трансляциях части таких соревнований на различных площадках – спортивных сайтах и в соцсетях, прежде всего «Одноклассниках» и «В контакте». Теперь такие трансляции будут идти только на сайте Telesport, говорит Рустамов. Видеосервис эксклюзивно покажет в сети такие соревнования, как чемпионаты Испании и Италии по футболу, Кубки Италии и Испании по футболу, чемпионаты мира и Европы по борьбе, чемпионаты мира по спортивной и художественной гимнастике, перечислил Рустамов, но позднее уточнил, что в отдельных случаях трансляции таких соревнований все же будут доступны и на сторонних сайтах.

Онлайн-показ самых популярных и дорогих соревнований компания изначально разделит с телеканалами, говорит продюсер. Например, матчи чемпионата Европы по футболу в 2020 г. будет транслировать в эфире «Первый канал», в интернете эти игры будут доступны как на сайте этой телекомпании, так и на Telesport. Помимо иностранных соревнований видеосервис покажет и национальные состязания по фигурному катанию, борьбе и гимнастике, у него уже есть соответствующие договоренности с местными федерациями спорта.