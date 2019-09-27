Депутаты попросят МИД лишить Deutsche Welle аккредитации в России

Глава думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев изучил масштабы этого вмешательства Владимир Федоренко / РИА Новости

Комиссия Госдумы попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении немецкого информационного агентства Deutsche Welle аккредитации в России. Об этом по итогам заседания комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России сказал председатель комиссии, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, сообщает «Интерфакс».

«Ассортимент [мер]) большой – либо прекратить, либо приостановить действие аккредитации, либо сделать предупреждение», – сказал Пискарев (цитата по «Интерфаксу»). Решение в отношении аккредитации агентства будет принимать МИД, со стороны комиссии некорректно будет делать предположение, какое именно решение может принять МИД РФ в отношении аккредитации, сообщил он.

Депутаты нашли в действиях немецкого агентства признаки оправдания экстремизма. А само агентство обладает признаками иностранного агента, считают в Госдуме.

Следствие ведут депутаты

В августе 2019 г. в Госдуме была сформирована комиссия по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России. Депутаты посчитали необходимым создать такую комиссию, чтобы рассмотреть возможные факты вмешательства со стороны Google, Facebook, Deutsche Welle (DW) и посольства США в период прошедших протестов перед выборами в Мосгордуму.

В вину DW депутаты поставили сообщение в ее Twitter 27 июля, в день несогласованной акции в Москве: «Москва, выходи! Нет, еще, похоже, ничего не закончилось». К твиту привязано видео, где протестующие кричат: «Москва, выходи!», т. е. в твите процитированы эти слова, хотя и без кавычек.

Комиссия проверяла этот твит на предмет возможного нарушения закона. Результаты проведенной лингвистической экспертизы озвучили на очередном заседании комиссии 27 сентября. «Побуждение «Москва, выходи!» осуществляется в явной форме – с помощью прямой адресации и использования глагола в повелительном наклонении от лица авторов сообщения, – привели в Госдуме заключение лингвиста, отказавшись называть его имя. – Дополнительная информация, которая содержится в публикации, помогает точнее понять призыв и способствует усилению его воздействия».

Кроме того, неназванный лингвист сослался на реплики комментаторов данного твита DW: практически все авторы комментариев решили, что эта фраза звучит как призыв, процитировали в Госдуме эксперта, пишет ТАСС.

Итоги экспертизы возможного нарушения законодательства со стороны DW комиссия Госдумы направит в Роскомнадзор, Генпрокуратуру, Минюст. Последнее министерство должно рассмотреть вопрос о внесении DW в список иностранных агентов.

Генеральный директор Deutsche Welle Петер Лимбург опровергает упреки депутатов во вмешательстве агентства во внутренние дела России. «Мы всегда говорили, что не вмешивались во внутренние дела России и не собираемся делать этого впредь. Точно так же мы не призывали к демонстрации посредством сообщения в Twitter, а только цитировали организаторов. Это так очевидно, что мы не можем понять всего этого переполоха. Упрек в том, что мы нарушили российские законы, совершенно абсурден», – пишет «Интерфакс» со ссылкой на Лимбурга.

Другие подозреваемые

Сейчас комиссия Госдумы также изучает материалы ВВС, «МБХ медиа», «Голоса Америки», «Медузы», Current Time и «Радио Свобода», сказал Пискарев. Какие именно публикации или действия этих СМИ вызвали претензии парламентариев, он не уточнил.

«Никто не обращался. И про материалы тоже не знаю, могу лишь гадать», – сказала «Ведомостям» генеральный директор «Медузы» Галина Тимченко. В «МБХ медиа» депутаты также не обращались, сообщила главный редактор издания Вероника Куцилло: «С чего бы? Мы не иностранное издание, у нас российская редакция, портал принадлежит российскому гражданину, вся редакция находится в России. Я вообще не понимаю, как мы в этом списке могли оказаться». «Списываю на экзальтированность отдельных депутатов, живущих в убеждении, что "кругом враги". И на абсолютно советское желание за любой не нравящейся властям информацией видеть происки мифических иностранных "вредителей», – добавила она.

Русская служба BBC отказалась от комментариев. «Ведомости» направили запросы в «Голос Америки», «Настоящее время» (Current Time) и «Радио Свобода».

Также депутаты на комиссии рассматривают возможные факты вмешательства во внутренние дела России со стороны Google и Facebook: в начале сентября Роскомнадзор выявил факты распространения политической рекламы на порталах Google и Facebook в день выборов депутатов в Мосгордуму 8 сентября, когда размещение такой рекламы запрещено законом о выборах, сообщала служба.

Роскомнадзор обнаружил такие рекламные объявления в соцсети и на видеосервисе YouTube (принадлежит Google), но конкретных примеров таких объявлений в сообщении для СМИ не привел. «Данные действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в Российской Федерации. Такие действия со стороны иностранных компаний являются недопустимыми», – заявил Роскомнадзор.

На предыдущем заседании комиссии Пискарев говорил, что депутаты подготовят поправки об ответственности иностранных ресурсов за нарушение российского законодательства. Только так парламентарии якобы смогут мотивировать иностранные компании соблюдать российское законодательство, считает он. На заседание комиссии депутаты пригласили представителей Google и Facebook, но они не пришли.