Как Томас Риардон создает гаджеты, управляемые силой мысли

Статья опубликована в № 4911 от 02.10.2019 под заголовком: Томас Риардон: Хочу, чтобы вы чувствовали себя императором из «Звездных войн»

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Томас Риардон, гендиректор CTRL-labs CTRL-labs

У человека будет хвост. Хвост будет механический, но управлять им мы будем силой мысли – так же как сейчас управляем нашими родными руками и ногами. Не хотите хвост – можете завести третью руку, вещь в хозяйстве полезную. Конечно, нужно будет время, чтобы научиться с ней обращаться. Но все мы уже проходили через это: младенец не способен контролировать свои движения, но быстро учится осознанно двигать руками, ходить, а когда подрастет – вдевать нитку в иголку...

Над воплощением этой идеи работает Томас Риардон с командой. Часть их работы заключается в том, чтобы играть в аркадную компьютерную игру 1979 г. Asteroids, где надо расстреливать астероиды и летающие тарелки. Вот только играют они без мыши и клавиатуры – одной силой мысли. Как ехидничают видевшие процесс – пальцы у геймеров все равно слегка подергиваются. Сейчас сотрудники лаборатории освоили новую вершину – игру Fruit Ninja, которая современнее и сложнее Asteroids (в Fruit Ninja надо разрезать катаной появляющиеся на экране фрукты, но не перепутать и не разрезать бомбу – тогда игра, понятно, заканчивается).

Все это высоко оценили даже такие IT-гиганты, как Google и Amazon. И многие другие. Стартап Риардона CTRL-labs привлек $28 млн на последнем раунде финансирования в феврале этого года. Всего с момента основания в 2015 г. инвесторы вложили в него $67 млн. А дороже всех оценил CTRL-labs Марк Цукерберг. Недавно Facebook договорился о покупке CTRL-labs, исходя из оценки всего бизнеса в $0,5–1 млрд (по данным разных СМИ, точная сумма сделки не раскрывается).

Если у Риардона все получится, то компьютерная мышь может оказаться пережитком прошлого, а sms мы будем набирать, не вынимая руки из карманов и смартфона – из чехла. В голову сразу приходит мысль о том, что подобные технологии были бы очень востребованными в производстве различных устройств для инвалидов. Вот только Риардон категорически отказывается специализироваться на этом.