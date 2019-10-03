«Вымпелком» начнет продавать компьютерные игры по подписке

Максим Стулов / Ведомости

«Вымпелком» объявил о намерении до конца осени запустить в продажу игровые приставки под названием Beeline Gaming, рассказал вице-президент по новому и цифровому бизнесу компании Джордж Хелд на выставке «Игромир». Приставка будет стоить 9990 руб., а ежемесячная абонентская плата составит 990 руб. Пользователь получит доступ к 100 играм более чем из 500 имеющихся на платформе, добавил представитель «Вымпелкома». Остальное можно купить, средняя цена за игру составит около 2000 руб. В течение года число игр превысит 2500. При этом увеличится и количество бесплатных игр, обещает представитель «Вымпелкома».

Сначала приставки можно будет купить только в Москве и Краснодаре, со следующего года «Вымпелком» обещает расширить географию продаж, говорит Хелд. Кроме приставки «Вымпелком» разрабатывает приложение для компьютеров, чтобы пользователи смогли запускать игры в облаке.

Ведомости

На приставке будут доступны игры от российских компаний: Buka – партнера в организации маркетплейса игр, а также My.Games (игровое подразделение Mail.ru Group) и Meta Publishing, которая занимается проектами, не подходящими под формат большого издательства. Компания обещает расширить список партнеров. С кем «Вымпелком» ведет переговоры – оператор не раскрывает.

Продажа игр по подписке – это новый формат в России. По такой модели продают фильмы онлайн-кинотеатры, например Ivi – у него можно приобрести кино как по подписке, так и отдельный фильм, говорит владелец «Канобу» и «Игромании» Гаджи Махтиев. Но сработает ли такая система продаж игр на геймерах – пока не понятно: цена за подписку довольно высока. А компания предоставила ограниченный набор игр. Геймерам будут интересны эксклюзивные игры от крупных иностранных производителей, но те их отдают, как правило, крупным производителям игровых консолей Nintendo, Sony (PlayStation) и Microsoft (Xbox).

Представитель «Вымпелкома» настаивает, что стоимость предложения оператора ниже, чем в среднем по рынку: собрать игровой компьютер дороже и стоимость игровых приставок на рынке выше, а также будет бесплатное приложение для владельцев Windows.

Игры по подписке – один из ключевых трендов последних 2–3 лет, говорит руководитель My.Games Василий Магурян. Свои решения в этой области предлагают гиганты Microsoft, Google, Apple и прочие компании. Использование облачных сервисов для игр – тоже один из самых актуальных трендов игровой индустрии, продолжает Магурян: «Современные разработчики делают игры, требующие высококлассного компьютерного оснащения, что может позволить себе не каждый геймер».

Рынок компьютерных игр в 2018 г. составил 92,8 млрд руб., подсчитали в Mail.ru Group. «Вымпелком» рассчитывает, что в ближайший год на платформе будет несколько десятков тысяч активных игроков, включая владельцев приставок и пользователей одноименного приложения на компьютере, говорит представитель оператора. По прогнозам исследовательского агентства Newzoo, на которое ссылается «Вымпелком», в 2019 г. число геймеров в России вырастет до 66 млн человек, из них 40% платят за игры или совершают внутриигровые покупки.