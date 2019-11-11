На сбор данных об автомобилях требуется 1,3 млрд рублей от государства

Те 325 млн руб. пойдут на создание макетов сервисов (сервисов планируется более десятка), а 1,3 млрд руб. на ближайшие три года пойдут на доработку программного обеспечения для этих сервисов, закупку оборудования и тестирование. Евгений Белянко рассчитывает, что проект начнет сам себя окупать через 3–5 лет.