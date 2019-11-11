На сбор данных об автомобилях требуется 1,3 млрд рублей от государства
Платформа «Автодата» должна выйти на самоокупаемость за 3–5 лет
В 2020 г. на развитие платформы «Автодата», которая должна собирать автомобильные данные, потребуется еще около 1,3 млрд руб. государственных денег – в дополнение к 325 млн, выданным государством осенью, рассказал «Ведомостям» советник руководителя НТИ «Автонет» и вице-президент НП «Глонасс» Евгений Белянко.
Те 325 млн руб. пойдут на создание макетов сервисов (сервисов планируется более десятка), а 1,3 млрд руб. на ближайшие три года пойдут на доработку программного обеспечения для этих сервисов, закупку оборудования и тестирование. Евгений Белянко рассчитывает, что проект начнет сам себя окупать через 3–5 лет.
Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью
Подарки за годовую подписку