И за метро, и за автомобили

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Евгений Разумный / Ведомости

В пяти минутах ходьбы от моего дома строится новая станция метро, открыть ее обещают в 2023 г. Это очень хорошая новость. Москва много тратит на улучшение транспортной ситуации в городе. Например, самая дорогая госпрограмма столичного бюджета – «Развитие транспортной системы». На нее в ближайшие три года Москва потратит 2,2 трлн руб. Для сравнения, на социальную поддержку будет направлено 1,6 трлн руб., а на образование – 1,3 трлн руб.

Больше всего вложений в транспортной программе потребует строительство автомобильных дорог (966 млрд руб.) и метро (860 млрд руб). Власти обещают в ближайшие три года построить 339 км дорог, 68 км линий метрополитена и т. д. Оператором развития обеих программ выступает принадлежащая городу компания «Мосинжпроект». Она основной проектировщик и генподрядчик ключевых проектов мэрии (метро, дороги, транспортно-пересадочные узлы).