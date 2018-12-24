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Статья опубликована в № 4723 от 24.12.2018 под заголовком: Несправедливость вместо эффективности

Как повышение цены парковки скажется на ее эффективности

Получат ли чиновники льготную парковку в центре Москвы
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Константин Сонин

Что может сказать экономист про повышение цен на парковку в Москве? На 237 улицах цена за час стоянки составит 380 руб. Во-первых, это повышает эффективность, и с точки зрения чистой эффективности эта мера – один из лучших вариантов. Во-вторых, экономическая эффективность далеко не всегда совпадает со справедливостью и тем более с равенством – и в данном случае как раз не совпадает. В-третьих, есть важная оговорка: возможно, в этом решении есть малозаметная тонкость, которая убивает не только справедливость, но и эффективность.

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