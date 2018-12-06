Можно ли победить автомобили ценами на парковку

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Евгений Разумный / Ведомости

10-балльные пробки бывают в Москве не каждый день, сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов в интервью autonews.ru. Они действительно бывают не каждый день, но регулярно. Ликсутов объясняет их тем, что с 2010 по 2017 г. количество автомобилей в Москве увеличилось в 1,5 раза – на 2,4 млн шт. В городе невозможно построить в 1,5 раза больше дорог, сетует чиновник: чтобы эти машины комфортно передвигались, пришлось бы убрать тротуары и закатать половину парков в асфальт.

Вряд ли чиновника действительно волнует вопрос комфортного передвижения автомобилистов. Напротив, именно он уже много лет пытается пересадить их на общественный транспорт. И этот пункт – основной в борьбе с пробками.