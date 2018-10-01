Когда авто лучше трамвая

Российские мегаполисы развивают общественный транспорт (Москва в 2011–2017 гг. потратила на эти цели 175 млрд руб.), цены на автомобили растут, но жители обеих столиц отказываться от личного автотранспорта не спешат. Если в 2013 г. автомобиль в семье был у 44% респондентов ВЦИОМа, то в сентябре 2018 г. – уже у 67%. В мегаполисах личный автомобиль по-прежнему выигрывает у общественного транспорта, когда речь идет о необходимости беспроблемно добраться из дома до работы или детского сада.

От частого – несколько раз в неделю – использования автомобиля потенциально готовы отказаться 25% водителей в стране, а в Москве и Санкт-Петербурге даже больше – 33%, но этому мешает сразу несколько обстоятельств, свидетельствующих о рассогласованности потребностей горожан и транспортной политики столичных властей. Для водителей двух столиц главный аргумент в пользу сохранения автомобиля – удаленность работы от дома (21%). Проблему можно было бы решать и без личного авто, если бы маршруты общественного транспорта позволяли удобно курсировать между работой и домом. При Сергее Собянине Москва активно развивает метрополитен, открывая станции в спальных районах, но парк наземного общественного транспорта с 2012 г. несколько снизился (данные Мосгортранса), а главное – транспортные маршруты меняются.

Вторая по значимости причина, по которой водители в обеих столицах не готовы отказаться от личных автомашин, также связана с общественным транспортом – плохая работа общественного транспорта, высокая плата за проезд и отсутствие транспортного сообщения (12% опрошенных, 8% в целом по России). Еще одна причина, которую назвали 11% всех опрошенных водителей в стране и 10% в Москве и Петербурге, – это необходимость отвозить детей в детский сад, школу, секции, что указывает на несбалансированную градостроительную политику, нехватку социальной инфраструктуры в местах массовой жилой застройки или ее неравномерное распределение по районам. Собственно потребительские доводы в пользу сохранения автомобиля – удобство передвижения, комфорт, доступность в любое время – идут в столицах на пятом месте, еще ниже – потребности в поездке на дачу и по магазинам. То, что человек купил автомобиль, для властей Москвы не плохо, а очень хорошо, считает директор Института транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин: речь идет не о тотальном вытеснении личных авто, а о появлении эффективной альтернативы им для поездок в центр города.-