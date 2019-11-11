Россия будет заметно отставать в гонке пятого поколения связи

Как предполагает GSMA Intelligence, в Корее 66% мобильных подключений страны (41 млн) будут составлять подключения к сети 5G – по проникновению Корея будет абсолютным мировым лидером. К 2025 г. приблизительно половина всех подключений в США и Японии будут подключения к 5G – 188 млн и 98 млн соответственно. Китай по проникновению сети 5G – на четвертом месте с 36%, или 600 млн подключений, Европа – на пятом с 30%, или 209 млн подключений. Средний показатель к 2025 г. по миру – 18% (1570 млн) подключений. России GSMA Intelligence предсказывает 19%, или 46 млн подключений к пятому поколению связи в 2025 г.