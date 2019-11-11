Россия будет заметно отставать в гонке пятого поколения связи
К 2025 г. Китай, США, Япония и Южная Корея будут лидерами по проникновению пятого поколения связи, прогнозирует GSMA Intelligence; а Европа и Россия будут отставать.
Как предполагает GSMA Intelligence, в Корее 66% мобильных подключений страны (41 млн) будут составлять подключения к сети 5G – по проникновению Корея будет абсолютным мировым лидером. К 2025 г. приблизительно половина всех подключений в США и Японии будут подключения к 5G – 188 млн и 98 млн соответственно. Китай по проникновению сети 5G – на четвертом месте с 36%, или 600 млн подключений, Европа – на пятом с 30%, или 209 млн подключений. Средний показатель к 2025 г. по миру – 18% (1570 млн) подключений. России GSMA Intelligence предсказывает 19%, или 46 млн подключений к пятому поколению связи в 2025 г.
Прогноз для России выглядят пессимистичным, считает коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон. Новый стандарт связи, объясняет он, становится доминирующим, когда им начинают пользоваться более 60% абонентов. Технологии 4G в России потребовалось для этого, напоминает Вольфсон, 5,5 года: на начало 2018 г. 60% смартфонов в сети «Мегафона» поддерживали стандарт LTE, а на конец октября 2019 г. – 81%.