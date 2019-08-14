Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G

Согласие Владимира Путина не забирать частоты для 5G у военных может дорого обойтись сотовым операторам Андрей Гордеев / Ведомости

Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России. Об этом «Ведомостям» рассказали четыре человека: сотрудник одного из профильных ведомств, сотрудник оператора связи, сотрудник одной из телекоммуникационных компаний и знакомый других участников обсуждения 5G в России. Авторы письма также посчитали, что невозможно использовать диапазон совместно – для развития 5G и текущего обслуживания ведомств на этих частотах, уточнили два собеседника «Ведомостей».

О том, что Совбез не поддерживает расчистку диапазона 3,4–3,8 ГГц для развития 5G, в начале июня сообщал РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников. Тогда представитель Совбеза опровергал существование такого письма и заявлял, что вопрос не обсуждался на совещаниях Совбеза. 14 августа представитель Совбеза отказался от комментариев.

Скорость мобильного интернета в 5G будет превышать 1 Гбит/с. В используемых сейчас сетях 4G пиковая скорость передачи данных составляет лишь 150 Мбит/с. На практике высокую скорость в новом поколении должна получить большая группа пользователей – абоненты, умные машины, системы умных домов и городов.

Суть связи пятого поколения в том, что оборудование способно одновременно передавать единицу информации по более широкому пучку частот сразу большому числу абонентов, объяснял ранее гендиректор «Спектрум менеджмента» Игорь Гурьянов. Если для 4G его ширина составляет около 20 МГц, то сети 5G оперируют диапазоном от 40 до 100 МГц в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, а в диапазоне 25–29 ГГц – порядка 400 МГц и даже выше, указывал он. Технически развивать 5G можно на любом диапазоне частот, но, во-первых, ширина выделяемого спектра должна быть больше, чем для 4G, – для «тяжелого» контента, во-вторых, нужно учитывать, что чем выше диапазон, тем меньше у него радиус покрытия, соглашается гендиректор НПК «Криптонит» Вартан Хачатуров. Диапазон 3,4–3,8 ГГц стал самым популярным для 5G в мире, потому что в большинстве стран оказался самым низким из свободных диапазонов, где можно было выделять широкие спектры, указывает Хачатуров и соглашается эксперт Huawei Дмитрий Конарев. Широкая доступность этого диапазона во многих странах делает его приоритетным при разработке пользовательских устройств, в первую очередь смартфонов, уверен эксперт Ericsson по 5G Георгий Муратов.

В апреле вице-премьер Максим Акимов просил Путина поручить расчистку 3,4–3,8 ГГц для 5G. По его словам, главные пользователи диапазона – Минобороны и «Роскосмос». Минобороны весной в своем отзыве на концепцию развития 5G указало, что выдавать операторам частоты в 3,4–3,8 ГГц «рано».

Сейчас идет «комплексная работа», заверил представитель Акимова. В том числе правительство вовлекает операторов в проекты в пилотных зонах, изучает возможности российской промышленности работать с разными диапазонами, в том числе 4,4–4,99 ГГц, отмечает он. Минкомсвязи тоже предложило рассматривать диапазон 4,4–4,99 ГГц в качестве приоритетного для внедрения стандарта связи 5G, писал 12 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленную концепцию министерства по 5G.

Диапазон 4,4–4,99 ГГц близок к 3,4–3,8 ГГц по техническим характеристикам, но для него мало оборудования, а массово доступным оно станет лишь за 5–7 лет, отмечает представитель «Мегафона». Кроме того, в мире 4,4–4,99 ГГц часто используют для бортового авиационного электрооборудования – это дополнительно ограничивает его потенциал, добавляет он. Представитель Tele2 оценивает отставание по абонентским устройствам для 4,4–4,99 ГГц в 3–5 лет, Муратов – в 2–3 года для разных устройств. По словам Конарева, разные устройства Huawei – некоторые смартфоны, базовые станции и другие продукты – уже поддерживают 4,8–4,9 ГГц в числе других диапазонов.

Максим Акимов вице-премьер «[Вопрос расчистки частот для 5G] – это вопрос выживания, если мы не хотим проиграть технологическое лидерство. Точно так же как искусственный интеллект – это вопрос масштабного внедрения. Если его не будет, нашу экономику можно будет списывать. Невозможно было построить индустриальную экономику без электроэнергии. Сети 5G и искусственный интеллект – ровно такая же электрическая энергия». В интервью «Ведомостям», июнь 2019 г.

Конечно, есть риск того, что часть вендоров будет ориентироваться на мировой спрос и создавать пользовательское оборудование, совместимое с диапазоном, признанным в мире, подтверждает Хачатуров. Но урегулировать эту проблему в России можно за счет местных разработок и консолидации заказов из разных стран с аналогичными российским частотами, предлагает он. «Ростех» предполагает производство всей линейки оборудования и поддерживать оно будет все диапазоны, которые будут использовать заказчики, заверил представитель корпорации, но конкретные сроки по производству назвать не смог.

У диапазонов 700 МГц и свыше 6 ГГц тоже есть ограничения. Первый хорошо подходит для соединений между датчиками на больших территориях, но скорее для передачи малого объема низкоскоростной информации, продолжает представитель «Мегафона». А диапазон свыше 6 ГГц дает максимальную скорость и отказоустойчивость соединения при минимальных задержках, но только на расстояниях около 200 м до базовой станции, говорил ранее замдиректора научно-технического центра Научно-исследовательского института радио Евгений Девяткин.

Россия создает себе «эксклюзивный» сценарий развития технологии, который требует заведомо более дорогого сетевого и терминального оборудования, предупреждает представитель Tele2. В случае с редкими диапазонами технико-экономическое обоснование большинства коммерческих проектов не будет сходиться, потому что пока они лишь нишевые с неявными перспективами, опасается представитель «Вымпелкома», это будет тормозить развитие большинства отраслей.

Представители «Роскосмоса», Минкомсвязи, «Ростелекома», МТС отказались от комментариев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и представитель Минобороны не ответили на запрос «Ведомостей».