Бизнес попросил Путина отклонить закон о предустановке российского софта на гаджеты
Производители и продавцы электроники попросили президента Владимира Путина не подписывать закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на продаваемые в России гаджеты. Письмо президенту с такой просьбой направила Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), в которую входят Google, Аpple, Samsung, Intel, Dell, «М.видео» и другие компании. Его копия есть в распоряжении «Ведомостей», подлинность подтвердил представитель ассоциации.
Письмо датировано 29 ноября. В нем говорится, что вступление закона в силу негативно отразится на развитии отрасли, а также приведет к монополизации в сфере разработки российского ПО. Кроме того, требования закона противоречат принципам Всемирной торговой организации в части создания преференций для российских разработчиков ПО и их исполнение «чревато усилением дезинтеграционных процессов внутри Евразийского экономического союза, снижением деловой активности на рынке бытовой электроники и программного обеспечения», подчеркивает РАТЭК.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на запрос «Ведомостей», что обращение РАТЭК в Кремль пока не поступало. С автором законопроекта депутатом Сергеем Жигаревым (ЛДПР) «Ведомостям» связаться не удалось.
«Замечание главы РАТЭК о том, что этим законом – в случае его вступления в силу – нарушаются положения договора о ЕАЭС, совершенно справедливо», – говорит главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян. По его мнению, среди стран – участниц этого договора сейчас наблюдается ровно противоположная тенденция – в сторону допуска производителей из союза на общий рынок. Это движение было авторами законопроекта полностью проигнорировано.
По мнению Казаряна, вступление в силу этого закона влечет за собой риск монополизации рынка, поскольку он извратит те стимулы к развитию, которые есть у субъектов рынка в равной конкурентной среде: вне зависимости от того, по какому принципу будет составляться реестр обязательных к предустановке программ и каковы будут требования к предустановке, игроки будут стремиться любой ценой попасть в этот реестр вместо того, чтобы развивать свои продукты.
Законопроект о предустановке российского софта был внесен в Госдуму в июле, его авторы, помимо Жигарева, – Владимир Гутенев («Единая Россия»), Алексей Канаев («Единая Россия»), Александр Ющенко (КПРФ) и Олег Николаев («Справедливая Россия»). В ноябре депутаты нижней палаты парламента приняли законопроект в третьем чтении, 25 ноября его одобрил Совет Федерации. Теперь документ должен подписать Путин. После этого поправки к закону «О защите прав потребителей» вступят в силу с 1 июля 2020 г.
Согласно поправкам, за отказ от предустановки российского софта будет предусмотрена административная ответственность: для индивидуальных предпринимателей штраф составит от 100 000 до 500 000 руб., для юрлиц – от 500 000 до 1 млн руб.
Идея о предустановке российского ПО на гаджеты, предназначенные к продаже в России, входила в «дорожную карту» по развитию конкуренции в сфере информационных технологий на 2018–2020 гг. Ее подготовила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), а в августе 2018 г. утвердил премьер Дмитрий Медведев. Принятие такого законопроекта позволит создать условия и возможности для выбора и замены продуктов потребителями, поясняло ведомство. Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», МТС, «Мегафон» поддержали инициативу, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление ФАС. Производители электроники выступили с критикой.