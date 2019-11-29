Бизнес попросил Путина отклонить закон о предустановке российского софта на гаджеты

По мнению Казаряна, вступление в силу этого закона влечет за собой риск монополизации рынка, поскольку он извратит те стимулы к развитию, которые есть у субъектов рынка в равной конкурентной среде: вне зависимости от того, по какому принципу будет составляться реестр обязательных к предустановке программ и каковы будут требования к предустановке, игроки будут стремиться любой ценой попасть в этот реестр вместо того, чтобы развивать свои продукты.