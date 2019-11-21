Что хотели сказать авторы поправок о предустановке российского софта
Госдума приняла закон об обязательной предустановке российского софта на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ». К мнению участников рынка и правового управления авторы законопроекта так и не прислушались.
Запрет на розничную продажу устройств без предустановленного российского софта «окажет значительное негативное влияние как на российский рынок электротехники и программного обеспечения, так и на экономику страны в целом», говорилось в тексте обращения, которое 11 ноября получил председатель Госдумы Вячеслав Володин от предпринимателей – они требовали провести парламентские слушания. Но ни слушаний, ни даже официального ответа на это обращение от Думы не последовало.
Когда законопроект рассматривался в первом чтении, в заключении правового управления говорилось, что иностранные производители устройств должны будут покупать программное обеспечение у российских разработчиков, могут оказаться от этой обязанности, и тогда может возникнуть дефицит техники на российском потребительском рынке. А когда было второе чтение законопроекта, правовое управление предлагало уточнить, кому адресуется требование о предустановке – производителю и (или) продавцу устройств. Когда законопроект рассматривался в третьем чтении, у правового управления никаких замечаний не возникло – но содержание законопроекта с первого чтения не изменилось.
Следующим шагом будет официальное обращение участников рынка к Совету Федерации, рассказал представитель РАТЭК Антон Гуськов. Однако, говорит он, раз авторы законопроекта не прислушались к правовому управлению и не попытались провести открытую дискуссию с бизнесом, шансов на реальные изменения после обращения в Совет федерации мало.
Формулировка законопроекта к третьему чтению лишилась какой-либо конкретики, которой и предыдущие ее версии были небогаты, говорит главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян: из нынешней версии следует, что правительство может иногда, если захочет, устанавливать на некоторые категории электроники некоторые российские ПО. Правительство могло добиться того же, просто внеся соответствующие изменения в порядок обязательной в России сертификации на продажу электронных устройств. Антон Гуськов считает, что в формулировке принятого сегодня закона содержится прямой запрет на продажу устройств без предустановленного российского ПО.
«В нынешнем своем виде это закон об имитации бурной деятельности», — резюмирует Казарян: помимо того, что неясно, как будет контролироваться его исполнение, он потребует разработки множества подзаконных актов, а это весьма нетривиальная процедура; кроме того, по-прежнему неясно, как будет происходить контроль за исполнением этого закона.
С автором законопроекта депутатом Сергеем Жигаревым связаться не удалось.