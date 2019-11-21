Что хотели сказать авторы поправок о предустановке российского софта

Когда законопроект рассматривался в первом чтении, в заключении правового управления говорилось, что иностранные производители устройств должны будут покупать программное обеспечение у российских разработчиков, могут оказаться от этой обязанности, и тогда может возникнуть дефицит техники на российском потребительском рынке. А когда было второе чтение законопроекта, правовое управление предлагало уточнить, кому адресуется требование о предустановке – производителю и (или) продавцу устройств. Когда законопроект рассматривался в третьем чтении, у правового управления никаких замечаний не возникло – но содержание законопроекта с первого чтения не изменилось.