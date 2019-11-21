Госдума приняла закон о предустановке российского софта

Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов заявлял, что законопроект не обсуждался ни с представителями бизнеса, ни с экспертами, а его авторы едва ли представляют себе последствия инициативы для российского рынка устройств и программного обеспечения. Гуськов уверен, что поправки навредят и производителям, и разработчикам ПО, в том числе российским.