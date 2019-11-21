Госдума приняла закон о предустановке российского софта
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты. Он должен вступить в силу 1 июля 2020 г.
В частности, речь идет о смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart-TV. Полный перечень устройств определит правительство, а обязательные для предустановки программы внесут в специальный реестр.
За нарушение закона предусмотрена административная ответственность: для индивидуальных предпринимателей штраф составит от 100 000 до 500 000 руб., для юридических лиц – от 500 000 до 1 млн руб.
В конце июля 2019 г. законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму единоросс Владимир Гутенев, коммунист Александр Ющенко, Олег Николаев из «Справедливой России» и Сергей Жигарев из ЛДПР. В первом чтении законопроект Госдума приняла 5 ноября. Депутат Алексей Канаев («Единая Россия») отмечал, что закон должен способствовать развитию отечественных разработчиков программного обеспечения, а также повысить их конкурентоспособность по отношению к иностранным корпорациям.
Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов заявлял, что законопроект не обсуждался ни с представителями бизнеса, ни с экспертами, а его авторы едва ли представляют себе последствия инициативы для российского рынка устройств и программного обеспечения. Гуськов уверен, что поправки навредят и производителям, и разработчикам ПО, в том числе российским.