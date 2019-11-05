Предустановку российского софта Госдума одобрила без обсуждения с бизнесом

Правительство определит, какие российские программы должны быть установлены на смартфоны Андрей Гордеев / Ведомости

Во вторник Госдума в первом чтении одобрила депутатский законопроект, по которому мобильные приложения должны будут устанавливаться на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ», продающиеся в России. Перечень таких приложений определит правительство.

Законопроект должен способствовать развитию отечественных IT-компаний, которые производят такие продукты, а также повысить их конкурентоспособность по отношению к иностранным корпорациям, передало «РИА Новости» мнение депутата «Единой России» Алексея Канаева.

Но как реализовать законопроект, не ясно, в таком виде он работать не может, предупреждает главный аналитик РАЭК Карен Казарян. Кроме того, закон о защите прав потребителей (в него предлагается внести поправки) в принципе не может регулировать никакие запреты, отмечает он.

Законопроект не обсуждался ни с представителями бизнеса, ни с экспертами, а его авторы едва ли представляют себе последствия инициативы для российского рынка устройств и программного обеспечения, говорит представитель РАТЭК Антон Гуськов. Поправки навредят и производителям, и разработчикам ПО, в том числе российским, считает он. Рынок мобильных приложений – чрезвычайно конкурентная среда, которая регулируется потребительским спросом и актуальным предложением новых приложений, объясняет Гуськов, при этом у российских приложений нет проблем на этом рынке, а некоторые и вовсе лидируют. Законопроект подается как борьба за права потребителей, но пользователи сами могут разобраться, что и как им скачивать, уверен Гуськов.

С появлением же директивного списка обязательных к предустановке приложений смысл конкуренции потеряется, уверен Гуськов: вместо того чтобы улучшать продукт, разработчики будут стремиться попасть в список правительства, а если приложение в него попадет, у разработчиков не будет стимула развивать его, предупреждает он. Кроме того, продолжает Гуськов, некоторые операционные системы (например, iOs) не предусматривают возможность предустановки сторонних приложений – если закон будет принят, производители будут вынуждены пересмотреть свою бизнес-модель работы в России, заключает он.

6 из 10 наиболее популярных в 2018 г. и скачанных в России приложений, по данным компании App Annie, были «В контакте», Сбербанк, Joom, «Яндекс.Браузер», Pandao и «Яндекс.Поиск»

Это не первая попытка ввести подобные ограничения. Похожий законопроект летом подготовил председатель комитета по экономической политике Госдумы, депутат ЛДПР Сергей Жигарев (он также является соавтором одобренного во вторник законопроекта). Он предлагал запретить продавать в России устройства (смартфоны, компьютеры, телевизоры с функцией «смарт-ТВ»), не соответствующие специальным требованиям об установленном на них программном обеспечении. Обязательные к предустановке программы должны были быть закреплены в специально созданном реестре. Этот законопроект в июле был отозван.