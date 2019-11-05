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Госдума одобрила в первом чтении запрет на продажу смартфонов без российского ПО

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, обязывающий с июля 2020 г. продавцов устанавливать российское программное обеспечение на устройства с предварительно установленными программами перед их продажей, сообщает «Интерфакс». В частности, речь идет о смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart-TV. Полный перечень устройств определит правительство. Обязательные для предустановки программы будут закреплены в специально созданном реестре.

В конце июля законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму депутаты Владимир Гутенев, Александр Ющенко, Олег Николаев и Сергей Жигарев. Поправки будут внесены в закон «О защите прав потребителей».

Ранее правительство одобрило законопроект. Его принятие поспособствует «продвижению российских программ на рынке информационных технологий».

В случае принятия поправок закон вступит в силу с 1 июля 2020 г.