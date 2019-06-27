Технологии / ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4843 от 28.06.2019 под заголовком: Предустанавливай отечественное

Минкомсвязи хочет обязать производителей смартфонов предустанавливать российские приложения

Это может привести к уходу из России крупных игроков, в том числе Apple

Минкомсвязи вернулось к идее обязательной предустановки отечественных приложений на продаваемые в России смартфоны и планшеты. Министерство разработало проект соответствующих поправок в закон о связи («Ведомости» ознакомились с копией документа). Проект в ближайшие дни должен быть опубликован для публичного обсуждения, знает федеральный чиновник.

Поправки во многом повторяют проект, представленный в начале года Федеральной антимонопольной службой (ФАС), при том что еще недавно Минкомсвязи официально выражало скепсис в эффективности таких норм для поддержки отечественных разработчиков. Представитель ФАС подтвердил «Ведомостям», что служба согласовала этот проект Минкомсвязи. Представитель Минкомсвязи от комментариев отказался.

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