Минкомсвязи хочет обязать производителей смартфонов предустанавливать российские приложения
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Минкомсвязи вернулось к идее обязательной предустановки отечественных приложений на продаваемые в России смартфоны и планшеты. Министерство разработало проект соответствующих поправок в закон о связи («Ведомости» ознакомились с копией документа). Проект в ближайшие дни должен быть опубликован для публичного обсуждения, знает федеральный чиновник.
Поправки во многом повторяют проект, представленный в начале года Федеральной антимонопольной службой (ФАС), при том что еще недавно Минкомсвязи официально выражало скепсис в эффективности таких норм для поддержки отечественных разработчиков. Представитель ФАС подтвердил «Ведомостям», что служба согласовала этот проект Минкомсвязи. Представитель Минкомсвязи от комментариев отказался.
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
- {{gift}}