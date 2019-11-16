Бизнес попросил Думу обсудить с ним закон о предустановке российского софта
Производители и продавцы электроники направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с требованием провести парламентские слушания на тему об обязательной предустановке российского программного обеспечения в продаваемые в России смартфоны, компьютеры и устройства с функцией Smart TV.
Письмо написали 11 ноября руководители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (ассоциация РАТЭК) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Они настаивают на всестороннем обсуждении законопроекта и, в первую очередь, на том, чтобы его авторы проконсультировались с профессиональным сообществом, чего не было сделано ранее.
«Ведомости» ознакомились с копией письма. Представитель РАТЭК подтвердил его содержание. Председатель комитета по экономической политике Госдумы, депутат ЛДПР и соавтор законопроекта Сергей Жигарев сообщил «Ведомостям», что с текстом письма ознакомился.
Бизнес не понимает, кто именно должен будет предустанавливать софт – производитель или продавец, или они оба – и кто будет нести административную ответственность за невыполнение этого требования. Неясно это и правовому управлению Госдумы. «В законопроекте необходимо уточнить, кому адресуется требование», – говорится в его заключении. Однако и в тексте законопроекта, предложенного ко второму чтению, нет ответа на этот вопрос.
Депутат от партии КПРФ Алексей Куринный предлагал поправку, согласно которой софт устанавливается на покупаемое устройство с согласия покупателя. Поправка ответственным комитетом – комитетом госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству – была отклонена.
В первом чтении законопроект принят Госдумой 5 ноября. Как тогда говорил депутат-единоросс Алексей Канаев, этот закон должен способствовать развитию отечественных разработчиков программного обеспечения, а также повысить их конкурентоспособность по отношению к иностранным корпорациям. Представитель РАТЭК Антон Гуськов сетовал, что законопроект не обсуждался ни с представителями бизнеса, ни с экспертами, а его авторы едва ли представляют себе последствия инициативы для российского рынка устройств и программного обеспечения. Гуськов убежден, что предложенные поправки навредят и производителям, и разработчикам ПО, в том числе российским. Законопроект подается как борьба за права потребителей, но пользователи сами могут разобраться, что и как им скачивать, считает Гуськов.
По мнению бизнеса, предложенный запрет на розничную продажу устройств без предустановленного российского софта «окажет значительное негативное влияние как на российский рынок электротехники и программного обеспечения, так и на экономику страны в целом», говорится в тексте обращения.
Дума пока официально не ответила на просьбу бизнеса. Депутат Жигарев сообщил «Ведомостям», что Дума собирает мнения бизнес-сообщества, а также варианты поправок, какие есть у депутатов и органов власти. Когда все материалы будут собраны, авторы законопроекта их обобщат и проведут круглый стол, на который пригласят представителей бизнеса и СМИ, обещает Жигарев. Точной даты он не называет, но рассчитывает, что круглый стол состоится в первую неделю декабря.
На тему этого законопроекта высказывался также президент Владимир Путин по завершении саммита БРИКС в Бразилиа. По его заверениям, будет найден баланс между интересами безопасности и интересами бизнеса. Президент заверил, что Россия заинтересована в притоке и сохранении иностранных инвестиций, иностранных технологий и что правительству удастся найти гибкий инструмент регулирования этого рынка без ущерба для иностранных партнеров, но при возможности государства обеспечить безопасность.