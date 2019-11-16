Бизнес попросил Думу обсудить с ним закон о предустановке российского софта

В первом чтении законопроект принят Госдумой 5 ноября. Как тогда говорил депутат-единоросс Алексей Канаев, этот закон должен способствовать развитию отечественных разработчиков программного обеспечения, а также повысить их конкурентоспособность по отношению к иностранным корпорациям. Представитель РАТЭК Антон Гуськов сетовал, что законопроект не обсуждался ни с представителями бизнеса, ни с экспертами, а его авторы едва ли представляют себе последствия инициативы для российского рынка устройств и программного обеспечения. Гуськов убежден, что предложенные поправки навредят и производителям, и разработчикам ПО, в том числе российским. Законопроект подается как борьба за права потребителей, но пользователи сами могут разобраться, что и как им скачивать, считает Гуськов.