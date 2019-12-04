Group-IB рассказала о способе перехвата переписки в Telegram

По словам независимого эксперта по кибербезопасности Алексея Лукацкого, перехватить sms можно несколькими способами: на стороне оператора сотовой связи с участием его сотрудников, с помощью вредоносных программ на самом устройстве и с помощью так называемой фейковой базовой станции, которая перехватывает сигнал со смартфона и становится посредником между ним и мобильным оператором, получая затем доступ ко всем данным, включая sms и голосовой трафик. «Создать фейковую базовую станцию реально даже с помощью обычного ноутбука, но это требует определенных компетенций от ее создателя», – отмечает он. Взломать мобильного оператора без участия его сотрудников тоже можно, но это гораздо сложнее: «проще привлечь за небольшую сумму недобросовестного сотрудника», продолжает эксперт. Лукацкий подчеркивает, что все три мошеннические схемы могут быть использованы для получения sms, которые пользователь получает для авторизации в любых мессенджерах.