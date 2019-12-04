Group-IB рассказала о способе перехвата переписки в Telegram
Злоумышленники могут получить доступ к переписке в Telegram на устройствах iOS и Android у клиентов разных операторов сотовой связи, выяснили специалисты Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак. С жалобами в компанию обратились несколько российских бизнесменов: «во всех случаях на устройствах пострадавших единственным фактором авторизации были sms».
Пользователь получал сообщение от официального канала Telegram, имеющего значок верификации, где содержался код подтверждения. Одновременно жертва получала sms-сообщение с кодом активации. Затем в сервисном канале мессенджера появлялось уведомление о входе в аккаунт с нового устройства. По данным Group-IB, злоумышленники заходили в чужой аккаунт с помощью мобильных телефонов. Они могли использовать одноразовые сим-карты, а IP-адреса атакующих в большинстве случаев находились в Самаре.
Специалисты компании считают, что таким образом можно получить доступ и к другим мессенджерам, соцсетям, электронной почте и приложениям мобильного банкинга.
Как получают доступ
Group-IB отмечает, что техника пострадавших не была заражена шпионской вредоносной программой или банковским трояном, их учетные записи не были взломаны, подмены сим-карты тоже не было. Во всех случаях злоумышленники получали доступ к мессенджеру с помощью sms-кодов, получаемых при входе в аккаунт с нового устройства.
Пока специалисты точно не установили, как именно перехватывались sms. «Теоретически подобные атаки могут быть реализованы с нелегальным использованием специальных технических средств или инсайда в операторах сотовой связи», – считают в Group-IB. По их данным, на хакерских форумах в даркнете есть свежие объявления с предложениями взлома различных мессенджеров, в том числе и Telegram.
По словам независимого эксперта по кибербезопасности Алексея Лукацкого, перехватить sms можно несколькими способами: на стороне оператора сотовой связи с участием его сотрудников, с помощью вредоносных программ на самом устройстве и с помощью так называемой фейковой базовой станции, которая перехватывает сигнал со смартфона и становится посредником между ним и мобильным оператором, получая затем доступ ко всем данным, включая sms и голосовой трафик. «Создать фейковую базовую станцию реально даже с помощью обычного ноутбука, но это требует определенных компетенций от ее создателя», – отмечает он. Взломать мобильного оператора без участия его сотрудников тоже можно, но это гораздо сложнее: «проще привлечь за небольшую сумму недобросовестного сотрудника», продолжает эксперт. Лукацкий подчеркивает, что все три мошеннические схемы могут быть использованы для получения sms, которые пользователь получает для авторизации в любых мессенджерах.
Как защититься
В Telegram уже есть механизмы, которые сведут усилия атакующих на нет, но далеко не все пользователи их используют, указывают аналитики Group-IB. Замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин рекомендует установить в Telegram дополнительный фактор авторизации в виде пароля, помимо обязательной sms. Стоит также проверить способ авторизации в других приложениях и сервисах, которые используют sms-сообщения для авторизации, отмечает он.
В Group-IB предупреждают, что подобная атака может быть успешна только в случае, если в настройках Telegram на смартфоне не активирована опция «облачный пароль» или «Two step verification».
Антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев подтверждает, что пользователь может обезопасить себя, подключив двухфакторную аутентификацию в сочетании с кодом-паролем. «Такой пароль перехватить непросто: для этого придется заразить устройство вредоносным ПО, а это далеко не всегда возможно», – объясняет он. Чебышев рекомендует также для особо важных разговоров вместо обычного телефона использовать VoIP-телефонию с шифрованием.