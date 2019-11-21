Дуров посоветовал пользователям удалить WhatsApp со смартфонов
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов из-за проблем с безопасностью. По его словам, WhatsApp не только не защищает сообщения своих пользователей, но и постоянно используется для слежки за их фотографиями и переписками, которые хранятся за пределами мессенджера.
Дуров отметил, что недавно в WhatsApp была найдена новая уязвимость, которая позволяла хакерам удаленно получить доступ к данным на смартфоне пользователя, отправив ему в мессенджере видео. Представитель Facebook, которой принадлежит WhatsApp, заявлял, что они не нашли доказательств использования этой уязвимости злоумышленниками.
Дуров уже ранее критиковал WhatsApp за проблемы с безопасностью в связи с уязвимостью, которая позволяла хакерам собирать данные о пользователях с помощью голосовых звонков в приложении. Тогда он предположил, что WhatsApp и Facebook могут намеренно оставлять уязвимости по требованию ФБР.
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден ранее предупреждал об опасности использования как WhatsApp, так и Telegram. Вместо этих мессенджеров он рекомендовал использовать Signal или Wire.