Дуров посоветовал пользователям удалить WhatsApp со смартфонов

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов из-за проблем с безопасностью. По его словам, WhatsApp не только не защищает сообщения своих пользователей, но и постоянно используется для слежки за их фотографиями и переписками, которые хранятся за пределами мессенджера.