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FT: звонки в WhatsApp использовались для установки шпионских программ

Ведомости
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Обнаруженная в мессенджере WhatsApp уязвимость использовалась хакерами для установки на смартфон программ-шпионов, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные компании. Уязвимость была обнаружена 1,5 недели назад.

По информации WhatsApp, хакеры для установки вредоносных программ осуществляли голосовые звонки на устройство жертвы, пишет FT. Уязвимости были подвержены как смартфоны с Android, так и iOS. Для установки вредоносного программного обеспечения (ПО) пользователям даже не нужно было отвечать на звонки. Данные о входящем звонке не отображались в списке входящих вызовов.

Как отмечает издание, вредоносное ПО было разработано израильской компанией NSO Group. Именно эта компания разрабатывает ПО для служб разведки на Ближнем Востоке и на Западе, утверждает FT. Чаще всего на смартфон устанавливалась шпионская программа Pegasus, позволяющая удаленно включать камеру и микрофон на смартфоне, изучать сообщения и электронную почту, собирать данные о местоположении пользователя. FT не уточняет, кто именно таким образом собирал информацию о пользователях. В NSO Group заявили, что Pegasus предназначена для борьбы с терроризмом и преступностью. Компания утверждает, что ее ПО используют только спецслужбы, а сама группа не имеет возможности внедрять ПО на смартфоны.

Как отмечает FT, на данный момент WhatsApp используют около 1,5 млрд человек по всему миру. Руководство мессенджера пока не подсчитало, сколько пользователей пострадало из-за уязвимости, рассказали источники газеты. WhatsApp призывает пользователей обновить приложение, чтобы избежать утечки персональных данных. Последнее обновление, устраняющее уязвимость, мессенджер выпустил в понедельник.

Какие приложения россияне используют чаще всего

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Финансы
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Стоимость биткойна превысила $8000 впервые за 10 месяцев

Ведомости
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Курс биткойна впервые с июля прошлого года превысил отметку в $8000. К 10.44 мск его стоимость достигла $8162, свидетельствуют данные биржи Coinmarketcap.

По данным биржи Coindesk, в 10.50 мск стоимость биткойна составляла $8230. За прошедшие сутки криптовалюта подорожала на 17,5%. Накануне стоимость биткойна выросла на 25%, это максимальный темп роста с 2014 г.

12 мая стоимость биткойна впервые с октября прошлого года преодолела отметку в $7000. Укрепление криптовалюты может быть связано с интересом институциональных инвесторов, пишут Bloomberg и The Wall Street Journal. Кроме того, эксперты отмечают, что спрос на биткойны мог увеличиться в Китае из-за ослабления юаня.

Биткойн достиг исторического максимума в декабре 2017 г., когда перешагнул отметку в $20 000, но потом начал дешеветь. За четыре дня его цена упала до $13 000. В конце прошлого года стоимость биткойна опускалась ниже отметки в $4000.

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Политика
Новости

Губернатор Свердловской области предложил переговоры участникам протестов из-за храма

Ведомости
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил провести переговоры участникам конфликта вокруг строительства храма в Екатеринбурге. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Куйвашев отметил, что в этой ситуации можно понять обе стороны конфликта – и верующих, и протестующих против строительства храма горожан. «Сейчас моя главная задача как губернатора – добиться мира, спокойствия и понимания. Уличные конфликты – это не путь, которым можно решить проблему», – написал он.

Губернатор предложил провести переговоры 14 мая в 16.00 в его кабинете. Он пригласил к участию по пять представителей с каждой стороны. Сам Куйвашев будет посредником в переговорах.

В Екатеринбурге накануне прошла стихийная акция протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы, пишет местное издание Znak.com. Ее участники обрушили забор, которым подрядчик окружил сквер. Позже к скверу пришли «десятки молодых бойцов», скандируя «Мы за храм». Между ними и противниками строительства храма произошли столкновения. Несколько журналистов и читателей сообщили Znak.com, что они почувствовали в толпе запах слезоточивого газа. О том, что против протестующих применили слезоточивый газ, также сообщало издание Ura.ru.

Технологии
Новости

«Литрес» запустит сервис для чтения еще не опубликованных книг по главам

Ведомости
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Книжный сервис «Литрес» запускает проект «Черновики», где авторы смогут публиковать книги по главам и по частям. Об этом «Коммерсанту» рассказал гендиректор компании Сергей Анурьев.

В «Черновиках» будут публиковаться рукописи до выхода в бумажном формате. «Литрес» планирует предоставить читателям возможность обсуждать с авторами варианты развития сюжета.

По оценкам Анурьева, доля «Черновиков» в выручке «Литреса» составит около 5% в 2020 г. Компания в рамках проекта уже заключила договоры с несколькими издательствами, включая «Эксмо», и писателями, в том числе Олегом Роем и Вадимом Пановым.

«Эксмо» уже тестирует дистрибуцию электронных книг по частям с сервисом LitNet. С 23 апреля по 23 июня в таком формате будет выходить книга «Швейцарец. Лучший мир» фантаста Романа Злотникова. За три-четыре недели до конца электронной публикации она выйдет на бумаге. Сооснователь LitNet Сергей Грушко считает, что сегодня среди всех читателей художественной литературы читать книги по главам готовы порядка 5%, но их доля может вырасти до 30%. Коммерческий потенциал такой модели высок, отмечает Грушко, она может приносить новой книге дополнительно 50–60% выручки в первый год продаж.

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Финансы
Новости

СМИ узнали об обвинении бывшего топ-менеджера Нота-банка в растрате 25 млрд рублей

Ведомости
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Следственный департамент МВД предъявил обвинение в растрате 25 млрд руб. бывшему корпоративному директору, члену кредитного комитета Нота-банка Тимуру Исхакову. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы расследования и свои источники. Помимо Исхакова фигурантами расследования являются двое его подчиненных.

Следствие считает, что не позднее 1 октября 2014 г. топ-менеджеры банка, знакомые с его финансовыми проблемами, запустили схему по выводу активов. В основе схемы была выдача заведомо невозвратных кредитов подконтрольным заемщикам. Сначала участники группы находили организации, у которых не было самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, получали над ними контроль, подавали от их имени документы на открытие кредитных линий, после чего получали займы.

В МВД считают, что в схеме по выводу средств был задействован департамент кредитования Нота-банка, который изготавливал и подписывал протоколы заседания кредитного комитета и одобрял заявки однодневок. В итоге с 1 октября 2014 г. по 13 октября 2015 г. когда Нота-банк фактически прекратил свою работу, займы получили более 50 компаний. В их числе фигурируют семь компаний: «Авто плюс», «Акцент», «Аргос-конъюнктура», «Нанотехнологии», «Первая торговая компания»,  «Солгрейс» и «Сегментэнерго». Лицензия у банка была отозвана 24 ноября 2015 г.

Вместе с другими топ-менеджерами и бывшими владельцами Нота-банка Исхаков проходит ответчиком по иску на 37,3 млрд руб. от АСВ. Суд рассмотрит это дело в июне этого года.

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Технологии
Новости

Трамп намерен увеличить бюджет NASA на $1,6 млрд для возвращения США на Луну

Ведомости
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Белый дом запросил конгресс об увеличении бюджета Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на $1,6 млрд в следующем финансовом году. Цель запроса в своем Twitter сформулировал президент США Дональд Трамп: «Мы возвращаемся на Луну, а после этого идем на Марс».

Программа NASA по высадке на поверхность Луны рассчитана до 2024 г., уточняет Reuters. Ранее космическое агентство планировало отправить корабль с экипажем на поверхность Луны к 2028 г.

Если конгресс одобрит поправку Белого дома, бюджет NASA на 2020 финансовый год составит $22,6 млрд. Основная часть дополнительного бюджета будет направлена на исследования и разработки системы посадки человека на Луну, ссылается агентство на документы NASA.

Ранее Трамп отдал распоряжение NASA об отправке американских астронавтов на Луну «любыми средствами». В следующем году космическое агентство намерено запустить на Луну космический корабль Orion.

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Бизнес
Новости

Неисполнительный директор UC Rusal Валиев покинул свой пост

Ведомости
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Совет директоров UC Rusal покинул неисполнительный директор Тимур Валиев. Он подал в отставку 13 мая в связи с «другими деловыми обязательствами», говорится в сообщении, опубликованном на сайте Гонконгской фондовой биржи.

Компания ссылается на слова Валиева о том, что у него «не было никаких разногласий с советом директоров», а также отмечает, что у нее нет «другой информации, которую следовало бы довести до сведения акционеров».

В совет директоров UC Rusal Валиев входил с января 2019 г. После его ухода в совете останутся исполнительные директора Евгений Никитин, Евгений Вавилов и Евгений Курьянов, неисполнительные – Марсо Мусетти и Вячеслав Соломин, а также независимые неисполнительные Элси Льюнг, Дмитрий Васильев, Бернард Зонневельд, Максим Полетаев, Рэндольф Рейнольдс, Кевин Паркер, Кристофер Бернхэм и Ник Джордан.

В январе 2019 г. США вывели из-под действия санкций En+ и подконтрольного ей производителя алюминия UC Rusal, а также «Евросибэнерго». Условием снятия санкций был отказ миллиардера Олега Дерипаски (состояние по Forbes – $3,6 млрд) от контроля в компаниях. В отношении самого Дерипаски санкционный режим продолжает действовать.

Политика
Новости

NYT узнала о предложении Пентагона отправить на Ближний Восток до 120 000 солдат

Ведомости
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Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн предложил отправить на Ближний Восток до 120 000 военнослужащих в случае нападения Ирана на американские силы в регионе или ускорения работы Тегерана над ядерным оружием, презентация плана состоялась 9 мая на встрече главных военных помощников президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на нескольких чиновников Белого дома.

Представленный план не предполагает наземного вторжения в Иран, это потребовало бы гораздо более масштабного участия военных, отмечают собеседники издания. Это сравнимо с численностью американских солдат, участвовавших во вторжении в Ирак в 2003 г. Главным сторонником жесткой линии в отношении Ирана называется советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

Развертывание столь мощных воздушных, сухопутных и военно-морских сил может дать Ирану больше оснований и целей для нанесения удара, отмечает издание, обсудившее новые планы со знакомыми с их содержанием чиновниками силового блока. При этом двое из них отметили, что заявленное Трампом в конце 2018 г. сокращение американских войск в Сирии и военно-морского присутствия в регионе, похоже, ободрили власти Ирана и стали аргументом в пользу того, что у Вашингтона нет планов борьбы с Тегераном.

Доложено ли о плане Трампу – издание не уточняет. 13 мая, отвечая на вопрос о заинтересованности США в смене режима в Тегеране, Трамп заявил: «Посмотрим, что будет с Ираном. Если они что-нибудь сделают, это будет очень плохой ошибкой». В тот же день иранскую повестку обсуждал с европейскими коллегами в Брюсселе госсекретарь США Майк Помпео.

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Бизнес
Новости

Американские сенаторы подготовили санкции против «Северного потока – 2»

Ведомости
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Американские сенаторы Тед Круз (республиканец) и Джин Шахин (демократ) подготовили законопроект о санкциях против европейских компаний и судов, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на копию документа. Соответствующий документ пока не опубликован, но источники Bloomberg подтвердили его существование.

Документ направлен против судов, используемых для прокладки глубоководных трубопроводов, которые есть у западных энергетических компаний и которых не хватает у России. Предпринимателям, которые продают или сдают в аренду такие суда, сенаторы предлагают запретить въезд в США, а также заморозить их активы в этой стране. Законопроект включает также санкции против лиц, оказывающих финансовую или техническую поддержку или страхование этих судов.

Проект документа предусматривает контроль над двумя компаниями, которые получили контракты на прокладку труб для «Северного потока – 2»: швейцарской Allseas и итальянской Saipem. Авторы инициативы призывают также усилить давление на «Газпром» и пять компаний – партнеров по проекту: Uniper и Wintershall из Германии, Shell, OMV из Австрии и Engie из Франции.

«Северный поток – 2» – трансбалтийский газопровод «Газпрома», две нитки которого должны соединить Россию и Германию. Проектная мощность трубы – 55 млрд куб. м в год. Морская часть трубопровода проходит через воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, суммарная длина обеих ниток составляет около 2400 км. Предполагается, что трубопровод должен быть достроен к концу года.

Политика
Новости

NYT: федеральный прокурор США изучит причины начала расследования Мюллера

Ведомости
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Федеральный прокурор штата Коннектикут Джон Дарем исследует причины начала расследования вмешательства России в выборы президента США 2016 г., которое вел спецпрокурор США Роберт Мюллер. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники. По данным издания, кандидатуру Дарема для этой работы одобрил генпрокурор и министр юстиции США Уильям Барр.

Дарем, генпрокурор США и представители минюста США не прокомментировали газете эту информацию. В начале мая Барр говорил, что в его подчинении есть люди, которые «помогают ему изучить события лета 2016 г.». В тот момент появились первые публикации о возможном вмешательстве России в американские выборы. Газета напоминает, что президент США Дональд Трамп не раз призывал к пересмотру причин начала расследования Мюллера.

Министерство юстиции США 18 апреля опубликовало итоговый доклад Мюллера, скрыв в нем лишь некоторую информацию. Спецпрокурор США по итогам двухлетней работы признал, что его команда не выявила сговора Трампа с Россией. При этом Мюллер подчеркивал, что Россия все же пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 г.

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в связях с Россией в период избирательной кампании. Российские власти также отрицали попытки влиять на ход выборов в США.

Бизнес
Новости

UC Rusal сообщила о двукратном снижении чистой прибыли

Ведомости
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Чистая прибыль UC Rusal по итогам I квартала 2019 г. сократилась в два раза и составила $273 млн против $544 млн за аналогичный период прошлого года, сообщила компания. Выручка US Rusal за отчетный период сократилась на 20,9%: с $2,74 млрд годом ранее до $2,17 млрд. Компания связывает это с падением цены на алюминий на 13,9% в I квартале 2019 г. на Лондонской бирже металлов.

Скорректированный чистый убыток компании составил $103 млн против прибыли в $317 млн годом ранее. Нормализованная чистая прибыль сократилась на 43,5% до $300 млн. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 60,5% с $572 млн в первые три месяца 2018 г. до $226 млн в 2019 г.

«На результатах I квартала в полной мере отразились события прошлого года, в том числе санкции [американского управления по контролю за иностранными активами] OFAC, которые были сняты только 27 января 2019 г.», – приводятся в сообщении компании слова гендиректора Евгения Никитина. Он пояснил, что краткосрочные периоды продления генеральных лицензий привели к изменениям структуры продаж. В результате доля продукции с добавленной стоимостью за отчетный период сократилась до 29% по сравнению с 48% от общего объема продаж годом ранее. Это повлекло за собой сокращение выручки и чистой прибыли, отметил топ-менеджер.

В ближайшее время менеджмент UC Rusal обещает уделять особое внимание восстановлению позиций компании на рынке, в том числе доли продукции с добавленной стоимостью. В сообщении компании указывается, что это необходимо в условиях ценовой неопределенности на глобальном рынке алюминия, а также торговых разногласий между США и Китаем. Гендиректор UC Rusal пообещал сосредоточиться на развитии отношений с нынешними клиентами, разработке новых конкурентоспособных технологий и сокращении расходов.

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Бизнес
Новости

Cуд США обязал Bayer выплатить $2 млрд по делу о вызывающем рак гербициде

Ведомости
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Суд в Сан-Франциско (штат Калифорния) обязал немецкую компанию Bayer выплатить более $2 млрд двум американцам, у которых был диагностирован рак, предположительно из-за контакта с гербицидом Roundup. Об этом сообщает Financial Times. Компенсация предназначена для Элвы Пиллиода и его супруги Альберты, проживающих в штате.

Ранее супруги подали иск в отношении производившей гербицид американской компании Monsanto, заявляя, что из-за контакта с ним у них развилась лимфома. Bayer купил Monsanto в прошлом году за $63 млрд. Как отмечает издание, жюри присяжных решило, что ни Monsanto, ни Bayer не проинформировали должным образом потребителей о том, что Roundup может вызывать у людей рак.

Всего в США против Monsanto и ее нынешнего владельца Bayer поданы сотни аналогичных исков. Компании обвиняются в намеренном утаивании информации о канцерогенности гербицида, также известного как глифосат. Гербицидом называют химическое вещество, которое используется для уничтожения растительности.

В августе 2018 г. суд присяжных в Калифорнии обязал Monsanto выплатить садовнику Дуэйну Джонсону $298 млн ущерба, нанесенного его здоровью. Истец утверждал, что получил онкологическое заболевание из-за того, что использовал в работе Roundup. По прогнозам врачей, Джонсон проживет в лучшем случае до 2020 г.

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