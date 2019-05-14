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FT: звонки в WhatsApp использовались для установки шпионских программ

Обнаруженная в мессенджере WhatsApp уязвимость использовалась хакерами для установки на смартфон программ-шпионов, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные компании. Уязвимость была обнаружена 1,5 недели назад.

По информации WhatsApp, хакеры для установки вредоносных программ осуществляли голосовые звонки на устройство жертвы, пишет FT. Уязвимости были подвержены как смартфоны с Android, так и iOS. Для установки вредоносного программного обеспечения (ПО) пользователям даже не нужно было отвечать на звонки. Данные о входящем звонке не отображались в списке входящих вызовов.

Как отмечает издание, вредоносное ПО было разработано израильской компанией NSO Group. Именно эта компания разрабатывает ПО для служб разведки на Ближнем Востоке и на Западе, утверждает FT. Чаще всего на смартфон устанавливалась шпионская программа Pegasus, позволяющая удаленно включать камеру и микрофон на смартфоне, изучать сообщения и электронную почту, собирать данные о местоположении пользователя. FT не уточняет, кто именно таким образом собирал информацию о пользователях. В NSO Group заявили, что Pegasus предназначена для борьбы с терроризмом и преступностью. Компания утверждает, что ее ПО используют только спецслужбы, а сама группа не имеет возможности внедрять ПО на смартфоны.

Как отмечает FT, на данный момент WhatsApp используют около 1,5 млрд человек по всему миру. Руководство мессенджера пока не подсчитало, сколько пользователей пострадало из-за уязвимости, рассказали источники газеты. WhatsApp призывает пользователей обновить приложение, чтобы избежать утечки персональных данных. Последнее обновление, устраняющее уязвимость, мессенджер выпустил в понедельник.

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