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Дуров раскритиковал WhatsApp за проблемы с безопасностью

Основатель Telegram Павел Дуров написал в своем блоге, что его не удивила новость об использовании хакерами уязвимости WhatsApp для слежения за пользователями мессенджера. Он напомнил, что в прошлом году WhatsApp сталкивался с похожей проблемой, когда хакеры с помощью видеозвонка получали доступ к данным на телефоне.

WhatsApp не раскрывает свой исходный код, поэтому специалисты по безопасности не могут его проверить, отметил Дуров. Он предположил, что WhatsApp и Facebook могут намеренно оставлять уязвимости по требованию ФБР.

«Неудивительно, что диктаторы любят WhatsApp. Его небезопасность позволяет им шпионить за своими гражданами, поэтому WhatsApp по-прежнему доступен в России или Иране, где Telegram запрещен», – написал он.

Ранее Financial Times сообщила, что израильская компания NSO Group разработала вредоносное программное обеспечение, которое использует уязвимость WhatsApp для сбора данных о его пользователях. Для его установки хакеры осуществляли голосовые звонки.