Наталья Касперская попросит у правительства 39 млрд рублей

Рабочая группа выделила восемь классов ПО, которым необходима дополнительная поддержка. По словам Касперской, использовались критерии значимости для критической инфраструктуры и степени коммерциализации продуктов. «Например, среди существующих операционных систем успешно коммерциализируется только Windows от Microsoft, на других разработках много заработать не получается. Поэтому в классы разработок, нуждающихся в господдержке, мы добавили класс операционных систем. В каждом классе стоит профинансировать по несколько компаний, они пока не определены», – рассказала Касперская.