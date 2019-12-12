Наталья Касперская попросит у правительства 39 млрд рублей
Наталья Касперская, президент группы компаний Infowatch и глава рабочей группы по информационной безопасности в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», попросит увеличить господдержку российских компаний-разработчиков с 5 млрд до 39 млрд руб., рассказала она «Ведомостям». «Планирую встретиться с профильным вице-премьером Максимом Акимовым и предложить увеличить господдержку российским разработчикам. Сейчас в бюджете на эти цели предусмотрено 5 млрд руб. – это очень мало», – пояснила она. Представитель Акимова подтвердил, что встреча для обсуждения этого вопроса запланирована.
Рабочая группа выделила восемь классов ПО, которым необходима дополнительная поддержка. По словам Касперской, использовались критерии значимости для критической инфраструктуры и степени коммерциализации продуктов. «Например, среди существующих операционных систем успешно коммерциализируется только Windows от Microsoft, на других разработках много заработать не получается. Поэтому в классы разработок, нуждающихся в господдержке, мы добавили класс операционных систем. В каждом классе стоит профинансировать по несколько компаний, они пока не определены», – рассказала Касперская.