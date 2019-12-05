РБК: Для отечественного софта разработали критерии господдержки
Рабочая группа по направлению «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» на недавно прошедшем заседании изучила поправки к критериям грантовой поддержки разработчиков отечественного программного обеспечения (ПО), включенного в список приоритетов для развития российской ИT-индустрии, сообщает РБК со ссылкой на материалы закрытого совещания группы. Руководитель группы и президент InfoWatch Наталья Касперская подтвердила подлинность документа. Участники заседания одобрили поправки и утвердили последнюю версию критериев, рассказала она.
Приоритетное ПО рабочая группа предлагает поделить на три группы по «степени значимости для развития России» и «прогнозируемой возможной монетизации». К первой группе отнесены операционные системы, средства подготовки исполнимого кода, утилиты и драйверы, а также библиотеки подпрограмм (SDK). Во вторую группу входят системы управления базами данных и средства обеспечения информационной безопасности, в третью — встроенное ПО телекоммуникационного оборудования, офисные приложения, поисковые системы. От группы зависит размер господдержки: для первой группы он будет максимальным, для третьей — наименьшим.
«Это могло бы выглядеть так: для первой категории будет софинансирование 30/70, в котором 30% денег предоставляет сам разработчик, остальное покрывает государство. Для второй категории — 50/50, а третьей, условно, — 60/40», — сообщила Касперская, добавив, что доля госучастия и конкретные суммы будут определены позже.
Подготовленный документ должны утвердить Минкомсвязи и Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). Представители фонда и министерства сообщили, что окончательная редакция критериев будет обнародована до конца 2019 г.