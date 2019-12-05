РБК: Для отечественного софта разработали критерии господдержки

Приоритетное ПО рабочая группа предлагает поделить на три группы по «степени значимости для развития России» и «прогнозируемой возможной монетизации». К первой группе отнесены операционные системы, средства подготовки исполнимого кода, утилиты и драйверы, а также библиотеки подпрограмм (SDK). Во вторую группу входят системы управления базами данных и средства обеспечения информационной безопасности, в третью — встроенное ПО телекоммуникационного оборудования, офисные приложения, поисковые системы. От группы зависит размер господдержки: для первой группы он будет максимальным, для третьей — наименьшим.