В Минкомсвязи сменился куратор импортозамещения софта

Соколов продолжит курировать IT-безопасность «Цифровой экономики», целостность и устойчивость интернета, криптографию, госполитику в сфере обработки персональных данных и безопасности связи, говорит представитель Минкомсвязи. Соколов стал замминистра связи в мае 2014 г. Ранее он занимался в администрации президента «вопросами внешней политики, права и безопасности, сотрудничеством в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций», говорится на сайте Минкомсвязи. В 2008 г. «Коммерсантъ» писал о полном тезке замминистра – Алексее Валерьевиче Соколове, который тогда, по информации издания, служил в ФСБ, его отец был близко знаком с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и являлся председателем совета директоров «Научных приборов». В 2017 г. в «Аргументах и фактах» было опубликовано интервью научного руководителя «Научных приборов» Валерия Соколова. Изложенные «Коммерсантом» факты примерно совпадают с внутренней министерской характеристикой замминистра Соколова, но в ней лишь упоминалась его работа в органах безопасности, вспоминает бывший чиновник Минкомсвязи. Представитель министерства отказался комментировать данные о сотрудниках, а ФСБ – не ответила на запрос «Ведомостей». Замминистра Соколов отказался обсуждать информацию «Коммерсанта».