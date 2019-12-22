Соседи России раскритиковали закон о предустановке российского софта

Представители Казахстана, Киргизии и Белоруссии на совещании заявили, что для исполнения закона после внесения в него поправок необходимо установить технические требования к предустанавливаемому ПО и создать его перечень. О необходимости дополнительных нормативных актов заявила и РАТЭК. «Сложно представить, какие решения правительства не будут нарушать договор о ЕАЭС», – считает представитель РАТЭК Антон Гуськов. Эти вопросы будут обсуждаться 23 декабря, в понедельник, на совещании рабочей группы в ФАС, рассказал «Ведомостям» человек, знакомый с планами ведомства.