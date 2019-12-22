Соседи России раскритиковали закон о предустановке российского софта
Против поправок, обязывающих предустанавливать на мобильные устройства, компьютеры и смарт-телевизоры российский софт, выступили представители стран, входящих в ЕАЭС, на совещании департамента функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 13 декабря. «Ведомости» ознакомились с копией протокола совещания, подлинность документа подтвердили в РАТЭК (участвовала в совещании) и Аналитическом центре при правительстве.
(Представитель Минкомсвязи Евгений Новиков сообщил, что обязанность предустановки ПО лежит на розничных сетях.)
По мнению представителей Киргизии, Белоруссии и Казахстана, поправки противоречат договору о союзе, генеральному соглашению ВТО по торговле услугами и Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» и могут ограничить оборот технически сложных товаров из других стран ЕАЭС в России; поправки могут препятствовать функционированию внутреннего рынка союза.
Поправки 2 декабря подписал президент Владимир Путин, они вступят в силу 1 июля 2020 г.
«Несмотря на то что мы двигаемся к свободному внутреннему рынку, страны стремятся защитить своих производителей и ставят препятствия развитию торговли». 20 декабря 2019 г., на очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии в Санкт-Петербурге
Этими поправками Россия нарушает договор о ЕАЭС в части предоставления национального режима, считает адвокат S&K «Вертикаль» Наталья Касаткина: «Вопрос будет решать ЕЭК – она запросит мнение России».
В пресс-службе ЕЭК подтвердили, что комиссия обобщает мнения участников союза и анализирует риски для оборота этой категории товаров в России – в связи с поправками, – после чего вынесет заключение: создает ли новая норма закона препятствия торговле.
«Такого решения [на совещании ЕАЭС] следовало ожидать – эти поправки подрывают сами принципы экономической интеграции, – рассуждает партнер NSP Илья Рачков. – Исключений в нем становится больше, чем правил, начиная от эмбарго на ввоз продукции и заканчивая законом о госзакупках». Несмотря на довольно тесную интеграцию, замечает Рачков, страны ЕАЭС в экономической политике ведут себя автономно.
Представители Казахстана, Киргизии и Белоруссии на совещании заявили, что для исполнения закона после внесения в него поправок необходимо установить технические требования к предустанавливаемому ПО и создать его перечень. О необходимости дополнительных нормативных актов заявила и РАТЭК. «Сложно представить, какие решения правительства не будут нарушать договор о ЕАЭС», – считает представитель РАТЭК Антон Гуськов. Эти вопросы будут обсуждаться 23 декабря, в понедельник, на совещании рабочей группы в ФАС, рассказал «Ведомостям» человек, знакомый с планами ведомства.
«Перечень технически сложных товаров и российских программ, которые должны быть на них предварительно установлены, будет утвержден правительством», – обещает руководитель направления «Центр компетенций цифровой трансформации ЕАЭС» Аналитического центра Анатолий Шелудяков. Пока не решено, как исполнять поправленный закон, это должно быть описано в актах правительства. «Смартфоны, которые в первую очередь называются коллегами в контексте рассматриваемого вопроса, объектами технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» вообще не являются», – указывает он.
Поправленный закон не запрещает устанавливать зарубежные программы, в том числе происходящие из государств ЕАЭС, продолжает Шелудяков, цель закона – дать российским потребителям возможность использовать устройства сразу после покупки. По его мнению, закон не нарушает обязательств России ни в ВТО, ни по договору о союзе.
«Закон о предустановке ПО не противоречит договору о ЕАЭС, – говорит Новиков. – Решающее значение будут иметь подзаконные акты – перечень товаров, на которые предустанавливается софт, перечень софта и порядок его предустановки. Минкомсвязи с ФАС и Роспотребнадзором будет крайне внимательно следить, чтобы интересы евразийских партнеров не были ущемлены и чтобы разработчикам ПО из стран союза был обеспечен недискриминационный доступ на российский рынок».