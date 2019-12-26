Как правительства разных стран регулируют интернет-компании
Крупнейшая компания рунета «Яндекс» в этом году объявила об изменении системы управления: она учредит Фонд общественных интересов. Управлять им будет совет директоров, который будет состоять из пяти представителей государственных вузов, трех независимых директоров и трех топ-менеджеров самого «Яндекса». С ними интернет-гигант будет согласовывать консолидацию 10% и более своих акций, передачу существенной интеллектуальной собственности и персональных данных пользователей.
Эти изменения «Яндекс» согласовал с чиновниками, говорил сооснователь компании Аркадий Волож. Тем не нравится, что 85% акций «Яндекса» торгуется на американской бирже NASDAQ. По их мнению, такое сильное влияние иностранцев на стратегическую для России компанию недопустимо. Фонд общественных интересов призван снизить эти риски. В противном случае «Яндексу» грозило жесткое ограничение иностранного капитала. Госдума даже успела принять в первом чтении соответствующий законопроект.
Впрочем, Россия – далеко не единственное государство, пытающееся регулировать технологические компании.
Варяги не нужны
За последние годы правительства нескольких стран ужесточили доступ иностранцев на свои рынки. Так, с сентября иностранные компании со значительной госдолей обязаны заранее сообщать правительству США о любых инвестициях в американские технологические компании, которые управляют критической инфраструктурой или собирают большие массивы пользовательских данных. И если раньше одобрение комиссии требовалось только при получении иностранцами контроля, то теперь она может настоять на согласовании при покупке даже миноритарного пакета. Поводом для такого расширения стали попытки китайских Huawei и ZTE участвовать в создании сетей связи пятого поколения на территории США. Как заявил президент США Дональд Трамп, если сети будут построены на оборудовании Huawei, китайское правительство сможет шпионить за американскими гражданами.
Аналогичным образом Франция расширила список ограничений по иностранному владению с начала этого года, а Германия – в конце 2018 г. Так, доля иностранцев в критических для немецкой экономики технологических направлениях теперь ограничена 10–25%. В Японии, в свою очередь, иностранный контроль в ряде технологических отраслей был ограничен и вовсе 1%.
Данные под защитой
Но больше всего чиновников по всему миру беспокоят сбор и доступ к данным граждан. Евросоюз в 2018 г. принял новый свод правил по пользовательским данным. И в начале этого года Франция оштрафовала головную компанию Google – Alphabet на 50 млн евро за нарушение этих правил. Как заявили французские чиновники, Google не предоставляет пользователям четкой и ясной информации о том, какие данные собирает и как использует. Также интернет-гигант, по мнению чиновников, обязан получать однозначное согласие пользователя на получение персонализированной рекламы, но не делает этого.
Китайское правительство, наоборот, требует от интернет-компаний делиться с ним данными о пользователях. А в 2017 г. китайские власти заставили Apple удалить из местного магазина приложений все VPN-сервисы, которые позволяли обойти местные интернет-ограничения и скрыть личные данные.
Против монополий
Еще один фронт борьбы государства и интернет-компаний – антимонопольное регулирование. Бизнес интернет-гигантов становится настолько большим и разветвленным, что они легко передают миллионы пользователей из одного своего сервиса в другой – конкурентам разорвать этот круговорот бывает крайне непросто. Самый известный российский пример – решение Федеральной антимонопольной службы против Google после жалобы «Яндекса»: владельцу операционной системы Android запрещено ограничивать в России установку на смартфоны мобильных приложений конкурентов.
В 2018 г. «Яндекс» пожаловался на Google и властям Турции – те обязали корпорацию предоставить владельцам новых телефонов право выбора поисковой системы. В середине этого декабря Google разослал предупреждение местным партнерам, что не сможет исполнить требования властей, сообщило Reuters: в Турции не будут продаваться телефоны с приложениями от Google.
Онлайн-цензура
Сами же пользователи больше всего обращают внимание на ограничения контента или даже цензуру. В 2017 г. Германия ввела запрет на использование недопустимой речи в интернете – на посты с оскорблениями, разжиганием ненависти и проч. Соцсети обязаны удалять такие посты, в противном случае им грозит штраф до 50 млн евро. В России теперь действует закон об оскорблении властей, который уже привел к возбуждению нескольких уголовных дел против пользователей и многочисленным штрафам.
Но громче всего в мире звучат примеры по онлайн-цензуре в Китае. Там интернет-компании обязаны банить любой контент, который «атакует интересы Китая». Трактоваться атака может очень широко: в октябре 2019 г. в новой серии мультипликационного сериала «Южный парк» создатели сатирично описали попытки американских киностудий сохранить лояльных клиентов и угодить китайским цензорам – в эпизоде китайские военные правят сценарии для голливудских фильмов, а Микки-Маус восхваляет компартию. После этого все серии «Южного парка» пропали из местных видеосервисов.