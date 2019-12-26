Как правительства разных стран регулируют интернет-компании

За последние годы правительства нескольких стран ужесточили доступ иностранцев на свои рынки. Так, с сентября иностранные компании со значительной госдолей обязаны заранее сообщать правительству США о любых инвестициях в американские технологические компании, которые управляют критической инфраструктурой или собирают большие массивы пользовательских данных. И если раньше одобрение комиссии требовалось только при получении иностранцами контроля, то теперь она может настоять на согласовании при покупке даже миноритарного пакета. Поводом для такого расширения стали попытки китайских Huawei и ZTE участвовать в создании сетей связи пятого поколения на территории США. Как заявил президент США Дональд Трамп, если сети будут построены на оборудовании Huawei, китайское правительство сможет шпионить за американскими гражданами.