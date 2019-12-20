Акционеры «Яндекса» одобрили новую схему управления компанией
Акционеры «Яндекса» на внеочередном собрании одобрили изменения в структуре корпоративного управления, говорится в сообщении компании. Внести изменения в корпоративную структуру «Яндекс» собирается до конца I квартала 2020 г. «Владельцы акций класса А отдали более 99% голосов в поддержку предложений совета директоров. Явка составила почти 74%», – отмечается в сообщении. Для положительного решения необходимы были 75% голосов при явке не менее 50%.
«Мы очень благодарны инвесторам за поддержку изменений, которые совет директоров предложил месяц назад», – приводятся в сообщении слова председателя совета директоров «Яндекса» Джона Бойнтона.
«Яндекс» 18 ноября объявил о планах изменить структуру управления компанией. Для этого будет создан Фонд общественных интересов. С советом директоров этого фонда «Яндекс» будет согласовывать консолидацию 10% и более своих акций, передачу существенной интеллектуальной собственности и персональных данных пользователей. Фонд также будет наделен правом временно отстранять гендиректора компании. Новая структура будет учреждена Yandex N.V. в калининградском офшоре в форме международного фонда. В совет директоров фонда будут входить представители пяти государственных вузов.
Ранее собеседник, близкий к акционерам компании, рассказал «Ведомостям», что новая схема управления была согласована с администрацией президента. Сооснователь и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож на телеконференции с инвесторами говорил, что новая схема действительно обсуждалась с сотрудниками администрации президента и чиновниками правительства. «Мы уверены, что получили широкую поддержку от государства», – отмечал он. В письме сотрудникам создание фонда Волож назвал оптимальным для трех сторон решением, позволяющим оставить «в наших руках управление компанией», сохранить уверенность инвесторов в перспективах «Яндекса» и защитить интересы государства. Новую схему управления Волож охарактеризовал «золотой акцией 2.0».
В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал: «Одно другому не противоречит: обсуждать и информировать администрацию президента о таких масштабных планах по корпоративному переустройству – это одно дело, согласовывать – это другое дело». Песков назвал нормальной ситуацию, когда бизнес получает «из первых рук позицию государства», узнает «о тех обеспокоенностях, которые могут возникнуть у государства». По его мнению, подобный диалог не является согласованием.