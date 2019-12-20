Акционеры «Яндекса» одобрили новую схему управления компанией

Ранее собеседник, близкий к акционерам компании, рассказал «Ведомостям», что новая схема управления была согласована с администрацией президента. Сооснователь и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож на телеконференции с инвесторами говорил, что новая схема действительно обсуждалась с сотрудниками администрации президента и чиновниками правительства. «Мы уверены, что получили широкую поддержку от государства», – отмечал он. В письме сотрудникам создание фонда Волож назвал оптимальным для трех сторон решением, позволяющим оставить «в наших руках управление компанией», сохранить уверенность инвесторов в перспективах «Яндекса» и защитить интересы государства. Новую схему управления Волож охарактеризовал «золотой акцией 2.0».