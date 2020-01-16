Операторы подняли расценки на архивные тарифы

Каждый раз бизнес-кейс считается отдельно исходя из затрат в том числе на рекламную кампанию; просчитывается, сколько старых абонентов может перейти на новый тариф, а сколько придет новых и с каким ARPU (средний доход с одного активного пользователя за период), продолжает он. ARPU учитывается в капитальных затратах на развитие и поддержание сети, но рост потребления услуг не приводит к росту ARPU, сетует представитель Tele2, потому что в России очень низкие цены на связь в сравнении с другими странами, а затраты на поддержание сети для пропуска растущего трафика, наоборот, выше. «Поэтому и на автодорогах до сих пор не полное покрытие – это неокупаемая история», – заключил он.