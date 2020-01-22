Бывший вице-премьер по цифровой экономике возглавит «Почту России»
Бывший вице-премьер Максим Акимов возглавит «Почту России», сообщили «Ведомостям» два человека, близких к Акимову. «В «Почте России» нет информации о смене генерального директора», – заявил представитель госкомпании.
В правительстве Дмитрия Медведева Акимов занимал пост вице-премьера. Он курировал отрасли связи и транспорта, а также реализацию национальной программы «Цифровая экономика». В середине января правительство было отправлено в отставку, а во вторник, 21 января, объявлен новый состав, в котором Акимова не оказалось.
По словам представителя «Почты России», с гендиректором Николаем Подгузовым заключен трудовой контракт сроком на 5 лет – до 2024 г. В 2019 г. была успешно проведена реорганизация «Почты России» в акционерное общество, продолжает представитель, а в конце 2019 г. – принята стратегия развития «Почты России» до 2030 г. «Компания демонстрирует хорошие экономические показатели, усиливает свою социальную функцию в регионах, идет модернизация почтовой инфраструктуры, запущена программа повышения заработных плат сотрудников отделений почтовой связи, сокращены контрольные сроки доставки отправлений», – перечислил положительные изменения, произошедшие при Подгузове, представитель компании.
На период с 2020 по 2024 гг. у «Почты России»запланирована реализация программы инновационного развития. При Подгузове прошло акционирование «Почты». Законопроект об акционировании был внесен в Госдуму в апреле 2018 г. и в июне того же года подписан президентом. По нему 100% почтового оператора стало принадлежать Росимуществу. В марте 2019 г. Подгузов признавал, что акционирование затянулось: реорганизация должна была завершиться до конца 2018-го или в начале 2019 г., но АО «Почта России» появилось только 1 октября 2019 г.
В результате акционирования «Почтой России» стал управлять совет директоров. В него помимо Подгузова и Акимова вошли министр связи (на момент назначения) Константин Носков и его заместитель Олег Войтенко, бывший министр связи Николай Никифоров, предправления ВТБ Андрей Костин, председатель совета директоров »Первой грузоой компании» Александр Волошин, замминистра финансов Андрей Иванов, гендиректор «Агентства по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов» Василий Сидоров и председатель российского профсоюза работников связи Анатолий Назейкин.
В марте 2019 г. «Почта России» заказала создание международной стратегии , чтобы расширить спектр услуг на разных рынках и развивать продуктовую линейку. «Почта России» просила оценить три варианта международного развития: маркетплейс со стратегическим зарубежным партнером, создание линейки логистических продуктов для маркетплейсов и развитие сервисов экспорта. Отдельно компания просила проработать направление Китай-Россия.
Согласно проекту стратегии «Почты России» до 2023 года (о ней писало РБК) , которая сейчас обсуждается в правительстве, через четыре года выручка предприятия должна составить 274 млрд руб. против 190 млрд руб. в 2018 г., и еще 40–50 млрд руб. должны принести новые услуги в области трансграничных экспресс-посылок и логистики.