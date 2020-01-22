Бывший вице-премьер по цифровой экономике возглавит «Почту России»

На период с 2020 по 2024 гг. у «Почты России»запланирована реализация программы инновационного развития. При Подгузове прошло акционирование «Почты». Законопроект об акционировании был внесен в Госдуму в апреле 2018 г. и в июне того же года подписан президентом. По нему 100% почтового оператора стало принадлежать Росимуществу. В марте 2019 г. Подгузов признавал, что акционирование затянулось: реорганизация должна была завершиться до конца 2018-го или в начале 2019 г., но АО «Почта России» появилось только 1 октября 2019 г.