Аркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»
Один из основателей «Яндекса», Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания.
Около 85% акций «Яндекса» класса A свободно торгуются на американской бирже NASDAQ. Одна такая акция дает один голос на собрании акционеров. Но у российской интернет-компании есть также акции класса B, распределенные между основателями, каждая из них дает 10 голосов. Акции «Яндекса» класса B при продаже или смерти их владельца автоматически конвертируются в акции класса A.
Волож – крупнейший акционер компании, сейчас у него 9,9% капитала «Яндекса» и 48,6% голосов. Подавляющая часть этих акций в январе была передана в новый семейный фонд Воложа под названием Lastar Trust. Создание этого фонда – часть новой большой конструкции управления «Яндексом», она начала строиться в конце 2019 г.
Изменить управление интернет-компанией пришлось в ответ на претензии чиновников, которым очень не нравится, что большей частью капитала стратегической для российской экономики компании владеют иностранцы. Поэтому руководители «Яндекса» договорились с администрацией президента России и получили согласие миноритарных акционеров компании на то, чтобы специальный Фонд общественных интересов получил определенные права по управлению интернет-гигантом. Прежде всего, «Яндекс» будет согласовывать с фондом консолидацию 10% и более своих акций, передачу существенной интеллектуальной собственности и персональных данных пользователей.
Обсуждался и другой аспект: чтобы снять политические риски, «Яндексу» нужно было решить вопрос с пакетом Воложа. После его смерти или в случае продажи им акций контроль по голосам в «Яндексе» получат иностранцы, переживали чиновники. Поэтому Волож обязался не продавать 95% своих акций до января 2022 г. и передал почти все акции в траст. В случае его смерти траст в течение двух лет сохранит право собственности на акции класса B и обязуется голосовать по ним на собраниях акционеров в соответствии с рекомендациями совета директоров «Яндекса».
Теперь Волож заявил о желании продать на NASDAQ в течение года 0,6% капитала «Яндекса», говорится в последнем сообщении «Яндекса». Продавать акции он будет постепенно, очень небольшими порциями, уверяет «Яндекс». Волож и его фонд не обязаны продать все заявленное количество акций, но если сделают это, то доля одного из основателей компании снизится до 9,3% капитала и 47,2% голосов.
Капитализация «Яндекса» на NASDAQ составляет $14,96 млрд, если исходить из этой капитализации, Волож может заработать на продаже пакета около $90 млн.
В сообщении «Яндекса» не названы причины, по которым Волож решил продать часть пакета. Представитель «Яндекса» передал «Ведомостям», что Волож отказывается от комментариев.
Прежде двое знакомых Воложа объясняли «Ведомостям», что сооснователю компании самому больше не нравятся жесткие ограничения, наложенные на продажу его пакета, и что он бы хотел иметь возможность заработать на своей доле. Тем более что дивидендов «Яндекс» не платит и, как рассказывали собеседники «Ведомостей» в компании, в ближайшее время платить не собирается.
Волож не первый раз продает свои акции: еще в начале 2018 г. он контролировал почти 50% голосов.
Инвесторы положительно реагировали на сообщение о возможной продаже Воложем части пакета: акции компании подорожали на 1%, в 20.30 мск в среду, 22 января, цена достигла $45,5 и в третий раз за последние несколько дней обновила исторический максимум.