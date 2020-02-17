Фильм Дудя спровоцировал рост спроса на тесты на ВИЧ

После выхода фильма о ВИЧ на YouTube-канале Юрия Дудя кратно увеличилось количество россиян, желающих сдать тест на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). В этом убедился корреспондент «Ведомостей». В частности, в крупных онлайн-аптеках по состоянию на вторую половину дня 17 февраля отсутствовали одноразовые экспресс-тесты на ВИЧ. По словам представителей государственных центров по профилактике и борьбе со СПИДом и частных медицинских центров, в разы увеличилось количество сдающих тест на ВИЧ и желающих узнать о вирусе подробную информацию.