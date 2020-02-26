«Яндекс» займет $1,25 млрд неизвестно зачем
У компании $1,4 млрд на счетах, нет долга и мегапроектов
Книга заявок на облигации «Яндекса» на $1,25 млрд закроется в ночь на среду, сообщила компания. Это конвертируемый заем – бумаги будут погашены в 2025 г. деньгами, либо акциями «Яндекса» класса А (они торгуются на NASDAQ), либо их сочетанием – это решит сама компания. Купон выплачивается дважды в год по ставке от 0,5 до 1% годовых, ее размер определится по итогам размещения.
«Яндекс» крайне расплывчато объяснил, куда собирается потратить полученные деньги: на общие цели, в том числе на развитие, инвестиции, приобретение активов, а также на обратный выкуп акций, указано в сообщении компании.
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