Умные колонки Mail.ru появились на рынке раньше официального старта продаж

Но он не видит ничего страшного в том, что некоторые из тех, кому достались устройства, потом решили их продать: «Капсулы» – их собственность, и они имеют право делать с устройствами все, что хотят». То, что колонки доступны публике до официального релиза и с ограниченными функциями, группу тоже не беспокоит, уверяет представитель Mail.ru Group: «Устройства, розданные сотрудникам, находятся на бета-тестировании, в них, к примеру, не работают звонки через «В контакте». Но прошивка обновится после официального старта продаж».