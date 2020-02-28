Умные колонки Mail.ru появились на рынке раньше официального старта продаж
На сайте частных объявлений «Авито» появилось предложение умных колонок «Капсула» от Mail.ru Group с поддержкой голосового помощника «Маруся». В официальной продаже таких устройств еще нет. В 2019 г. Mail.ru Group сообщала, что планирует выпустить «Капсулу» в продажу в I квартале 2020 г. Группа рассчитывает следовать плану, говорит ее представитель, но конкретных сроков не называет.
В конце января компания Mail.ru Group раздала сотрудникам 5000 умных колонок, рассказал представитель группы. Тогда же был открыт предзаказ на умную колонку. В рознице устройство будет стоить 6990 руб., указано на официальном сайте продукта.
В объявлениях о продаже на «Авито» цена колонки варьируется от 6000 до 9000 руб., в эту стоимость включены три месяца подписки на музыку «В контакте». На «Юле» (аналогичном сервисе от Mail.ru) подобных объявлений найти не удалось. Сотрудники «Ведомостей» связались с несколькими продавцами.
Все они ответили, что «Капсулы» им достались от сотрудников Mail.ru Group в подарок, однако сами собеседники в компании не работают. Среди причин перепродажи один из собеседников издания назвал отсутствие технической возможности управлять колонкой при помощи смартфонов Xiaomi. Представитель компании опроверг эту информацию: по его версии, колонку можно синхронизировать с любыми смартфонами.
Но он не видит ничего страшного в том, что некоторые из тех, кому достались устройства, потом решили их продать: «Капсулы» – их собственность, и они имеют право делать с устройствами все, что хотят». То, что колонки доступны публике до официального релиза и с ограниченными функциями, группу тоже не беспокоит, уверяет представитель Mail.ru Group: «Устройства, розданные сотрудникам, находятся на бета-тестировании, в них, к примеру, не работают звонки через «В контакте». Но прошивка обновится после официального старта продаж».