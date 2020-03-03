Виртуальные операторы, работающие с Tele2, удвоили базу абонентов
Абонентская база виртуальных мобильных операторов (MVNO), работающих на сетях Tele2, в 2019 г. по сравнению с 2018 г. выросла на 115% (т. е. на 2 млн пользователей) и достигла 3,75 млн. Это следует из отчета оператора. Его выручка от предоставления услуг MVNO выросла на 133%. Абсолютных показателей Tele2 не раскрывает.
На сетях Tele2 сейчас работают все российские банковские операторы: «Тинькофф мобайл», «Сбермобайл» и «ВТБ мобайл». На MVNO банков приходится более половины абонентов виртуальных операторов, работающих на сети Tele2 – именно они обеспечили рост «виртуальной» абонентской базы, утверждает гендиректор аналитического агентства «ТМТ консалтинг» Константин Анкилов.
По данным «ТМТ консалтинга», в прошлом году абонентская база всех российских виртуальных операторов выросла на 40% до 10 млн абонентов. Это немного, считает Анкилов: услуги традиционных операторов настолько дешевы, что MVNO очень сложно переманить клиентов. Они могут предложить им либо скидки на услуги связи, либо пакетные конвергентные тарифы.
Например, «Сбермобайл» позволяет оплачивать услуги связи бонусами «Спасибо» и дает безлимитный доступ к мессенджерам в России и за рубежом даже по исчерпании пакетов трафика, отмечает представитель оператора. «Тинькофф мобайл», в свою очередь, предлагает персонализированные тарифные конструкторы, бесплатный доступ к видеосервисам, бесплатные звонки, если расходы по банковской карте достигли определенных сумм, говорит представитель банка.
Другая модель – у Danycom.Mobile. Он зарабатывает на рекламе: его абоненты не платят за связь, но получают до пяти рекламных смс в сутки. По собственным данным оператора, его выручка в 2019 г. составила 37,3 млрд руб. Количество абонентов Danycom в России выросло на 377% и достигло 453 000 (почти четверть прироста всей MVNO-базы Tele2).
Сбербанк не раскрывает показателей выручки своего мобильного оператора. Представитель «Тинькофф банка» отметил, что банковский оператор движется к безубыточности и опережает бизнес-план по росту доходности.
Инфраструктурные затраты на запуск одного полноценного MVNO составляют примерно 500 млн руб., писал ранее «Коммерсантъ», ссылаясь на данные «Мегафона». В эту стоимость входят аренда или собственный ЦОД, коммутационное оборудование и опорная IT-инфраструктура». При этом 50–70% выручки MVNO может отдавать опорному оператору, рассуждает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. С такой оценкой соглашается и Константин Анкилов. Он отмечает, что это соотношение зависит от размера абонентской базы MVNO.
В России виртуальные операторы занимают 2% рынка мобильной связи, в то время как в Европе их проникновение составляет 10–40%, говорил ранее директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2 Сергей Волков. К 2022 г. доля MVNO вырастет до 14–15%, прогнозировал он.