Виртуальные операторы, работающие с Tele2, удвоили базу абонентов

Другая модель – у Danycom.Mobile. Он зарабатывает на рекламе: его абоненты не платят за связь, но получают до пяти рекламных смс в сутки. По собственным данным оператора, его выручка в 2019 г. составила 37,3 млрд руб. Количество абонентов Danycom в России выросло на 377% и достигло 453 000 (почти четверть прироста всей MVNO-базы Tele2).