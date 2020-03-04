Куда россияне переносят свои сотовые номера

В январе – ноябре прошлого года своих операторов, сохраняя номер, сменило 4 млн российских мобильных абонентов, следует из материалов Центрального НИИ связи (ЦНИИС). Больше всего номеров (27%, т. е. более 1 млн) было перенесено на сети «Т2 РТК холдинга» (Tele2), свидетельствуют данные этой организации, с которыми ознакомились «Ведомости» (эти показатели подтвердили два человека, близких к конкурентам оператора). Примерно по 20% номеров перенесли в «Мегафон» и МТС, в «Вымпелком», сохранив номер, ушло 19,8% подписчиков, решивших воспользоваться такой возможностью. Данные о том, сколько абонентов ушло от конкретных операторов со своими номерами, в материалах ЦНИИСа отсутствуют.