Российский интернет-стартап Hot-WiFi вышел на рынок ОАЭ

Hot-WiFi может заключить договор о сотрудничестве с 10 клиентами из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в ближайшее время, в основном рестораторами. Об этом рассказали «Ведомостям» основатель компании Дмитрий Степаненко и гендиректор партнера Hot-WiFi – разработчика систем автоматизации для отелей и общепита iiko Middle East Леонид Комиссаров. Арабских заказчиков они не назвали. По словам Степаненко, Hot-WiFi предлагает им как создание беспроводных сетей, так и специальный инструмент для учета подключившихся к ним устройств (он нужен, в частности, для измерения эффективности мобильной рекламы). Ресторанный рынок в ОАЭ очень конкурентен, владельцы заведений заинтересованы в сборе данных о клиентах в маркетинговых целях, рассказывает Комиссаров.