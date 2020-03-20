Москвичи стали массово подключаться к домашнему интернету
Из-за эпидемии коронавируса и массового перехода сотрудников офисов на удаленную работу количество новых подключений домашнего интернета в Москве резко выросло. Об этом «Ведомостям» рассказали сотрудники московских операторов. С понедельника по четверг было подключено на 20% больше подписчиков, чем подключалось за среднестатистическую полную рабочую неделю в феврале или начале марта, говорит представитель МТС Алексей Меркутов. Представители «Ростелекома» и «Вымпелкома» говорят о росте количества подключений на 24%. Спрос растет не только в Москве, но и в регионах: в среднем по стране было заключено примерно на 17% контрактов больше, чем заключается за обычную неделю, утверждает представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева. Новые заявки поступают преимущественно из спальных районов, рассказывает она.
По словам Меркутова, из-за возросшего количества новых подключений сотрудники МТС работают в усиленном режиме. Пока они справляются, но дело идет к тому, что работать придется в авральном режиме, предупреждает он.
По данным «ТМТ консалтинга», на конец 2019 г. в Москве насчитывалось чуть более 4 млн пользователей домашнего широкополосного интернета (ШПД). Прирост к 2018 г. составил около 0,4%: московский рынок интернет-доступа перенасыщен, и взяться новым абонентам на нем практически неоткуда, неоднократно говорили операторы и аналитики.
Ранее операторы говорили о росте нагрузки на их интернет-сети в Москве и миграции трафика из деловых центров в спальные районы. Например, по словам Меркутова, с 16 марта среднесуточный трафик в проводной сети компании в Москве вырос на 8% по сравнению с предыдущими днями этого года. Рост фиксируется именно в рабочие часы, когда обычно нагрузка снижается.
Раньше фиксированный интернет-трафик «уходил» утром из спальных районов в зоны деловой активности Москвы, но сейчас офисных сотрудников на рабочих местах осталось немного, говорит гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков. Он считает, провайдерам не стоит ожидать десятков тысяч новых подключений – тем не менее в этом месяце количество новых абонентов значительно вырастет. Этому будет способствовать и то, что часть работодателей компенсируют сотрудникам подключения к интернету, утверждает Кусков.
Гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин считает, что домашние сети могут не выдержать возросшей нагрузки. Они созданы с тем расчетом, что не все пользователи сразу будут создавать нагрузку на них, объясняет он. Когда все начнут использовать сети одновременно, подписчики перестанут «помещаться» в них, не исключает Кулин.