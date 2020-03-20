Москвичи стали массово подключаться к домашнему интернету

Из-за эпидемии коронавируса и массового перехода сотрудников офисов на удаленную работу количество новых подключений домашнего интернета в Москве резко выросло. Об этом «Ведомостям» рассказали сотрудники московских операторов. С понедельника по четверг было подключено на 20% больше подписчиков, чем подключалось за среднестатистическую полную рабочую неделю в феврале или начале марта, говорит представитель МТС Алексей Меркутов. Представители «Ростелекома» и «Вымпелкома» говорят о росте количества подключений на 24%. Спрос растет не только в Москве, но и в регионах: в среднем по стране было заключено примерно на 17% контрактов больше, чем заключается за обычную неделю, утверждает представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева. Новые заявки поступают преимущественно из спальных районов, рассказывает она.