Лев Хасис: «Мы больше к делу Nginx не имеем никакого отношения»

Что известно о Lynwood Investments CY Ltd.

Lynwood Investments CY Ltd. ранее называлась A&NN Holding и была одним из акционеров Rambler, сообщал интернет-холдинг. По данным британского реестра на 28 апреля 2018 г., Lynwood Investments CY Ltd. принадлежит Alpha Global (PTC) с Британских Виргинских островов. Бенефициар – Николай Мамут. Так же зовут сына Александра Мамута, и «Интерфакс» называл именно его бенефициаром Lynwood Investments CY Ltd.