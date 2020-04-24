Лев Хасис: «Мы больше к делу Nginx не имеем никакого отношения»

Разбирательство стало поводом для созыва внеочередного совета директоров Rambler 16 декабря 2019 г. Его участники – представители Rambler и Сбербанка – дали менеджменту Rambler ряд поручений, которые были исполнены, сообщила пресс-служба Rambler 24 апреля. В частности, Rambler попросил следователей прекратить уголовное дело о правах на Nginx и исключить холдинг из списка потерпевших. Rambler также расторг договор с Lynwood – теперь она не может вести дела от имени Rambler. При этом Lynwood «сохранила за собой право доказывать причинение убытков и требовать их компенсации по этому делу» – но от своего имени и в своих интересах.