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Лев Хасис: «Мы больше к делу Nginx не имеем никакого отношения»

Сбербанк и Rambler дистанцировались от решения Lynwood продолжить разбирательство
Екатерина Кинякина Ангелина Кречетова Ксения Болецкая
Первый зампред Сбербанка Лев Хасис /Андрей Гордеев / Ведомости

Сбербанк и Rambler Group дистанцировались от решения кипрской Lynwood Investments CY Ltd. продолжать разбирательство о правах на веб-сервер Nginx. «Мы (Сбербанк и Rambler) больше к этому делу не имеем никакого отношения», – заявил «Ведомостям» первый зампред Сбербанка и председатель совета директоров Rambler Лев Хасис.

В заявлении, направленном в РБК, Lynwood сообщила, что теперь она – единоличный обладатель прав требования к основателям Nginx и их аффилированным лицам и продолжит «защищать свои законные интересы во всех юрисдикциях». Lynwood подчеркивает, что речь идет о требовании по возмещению ущерба к бывшим сотрудникам и менеджерам компании, а также к их аффилированным лицам со стороны потерпевших. О каком ущербе идет речь, компания не уточнила.

Что известно о Lynwood Investments CY Ltd.

Lynwood Investments CY Ltd. ранее называлась A&NN Holding и была одним из акционеров Rambler, сообщал интернет-холдинг. По данным британского реестра на 28 апреля 2018 г., Lynwood Investments CY Ltd. принадлежит Alpha Global (PTC) с Британских Виргинских островов. Бенефициар – Николай Мамут. Так же зовут сына Александра Мамута, и «Интерфакс» называл именно его бенефициаром Lynwood Investments CY Ltd. 

Пресс-служба Rambler отметила, что холдинг предложил Lynwood отозвать заявление, ставшее поводом для уголовного дела, и о дальнейших планах этой компании менеджменту холдинга неизвестно. Представители Lynwood не ответили на запрос «Ведомостей» о том, было ли отозвано заявление. Источник, близкий к Rambler, утверждает, что топ-менеджмент холдинга не знал о намерении Lynwood продолжить разбирательство, связанное с Nginx. 

Конфликт вокруг Nginx стал публичным в декабре 2019 г. Поводом для спора Rambler называл права на веб-сервер, созданный экс-сотрудником Rambler Игорем Сысоевым в начале 2000-х гг. Холдинг решил, что веб-сервер – служебное произведение Сысоева, а его использование без согласия Rambler нарушает его исключительные права. Интересы Rambler в конфликте представляла Lynwood – в 2019 г. она подала в полицию заявление о нарушении авторских и смежных прав в особо крупном размере, по которому было заведено уголовное дело.

Rambler попросил следователей прекратить уголовное дело о правах на Nginx

Но это не значит, что оно будет закрыто, предупреждают юристы

Разбирательство стало поводом для созыва внеочередного совета директоров Rambler 16 декабря 2019 г. Его участники – представители Rambler и Сбербанка – дали менеджменту Rambler ряд поручений, которые были исполнены, сообщила пресс-служба Rambler 24 апреля. В частности, Rambler попросил следователей прекратить уголовное дело о правах на Nginx и исключить холдинг из списка потерпевших. Rambler также расторг договор с Lynwood – теперь она не может вести дела от имени Rambler. При этом Lynwood «сохранила за собой право доказывать причинение убытков и требовать их компенсации по этому делу» – но от своего имени и в своих интересах. 

Пресс-служба ГУ МВД сообщила «Ведомостям», что информация о ходе предварительного расследования этого дела «не подлежит разглашению». Пресс-служба Сбербанка воздержалась от комментариев, Lynwood не ответила на запрос. «Ведомости» направили запрос акционеру Nginx – американской F5 Networks. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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