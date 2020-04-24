Rambler попросил следователей прекратить уголовное дело о правах на Nginx

Rambler попросил следователей прекратить уголовное дело о правах на NginxНо это не значит, что оно будет закрыто, предупреждают юристы
Rambler Group направил в правоохранительные органы ходатайство о прекращении уголовного дела о правах на Nginx и попросил исключить его из списка потерпевших, говорится в сообщении интернет-холдинга. Такое поручение менеджменту интернет-холдинга еще в декабре 2019 г. дал совет директоров. Также по решению совета Rambler расторг договор от 2015 г. с кипрской Lynwood Investments CY Ltd. – ей он уступил права на предъявление претензий и исков в разбирательстве с Nginx. В сообщении говорится, что Lynwood Investments CY Ltd. ранее называлась A&NN Holding и являлась акционером группы Rambler. Теперь она не может вести дела от имени Rambler, но при этом «сохранила за собой право доказывать причинение убытков и требовать их компенсации по этому делу» – но от своего имени и в своих интересах.
Что такое Nginx
Nginx – одна из самых известных IT-компаний, созданных российскими программистами, ее ключевой продукт – одноименный веб-сервер с открытым кодом, т. е. программа (и сервер, на котором она установлена), обеспечивающая работу сайтов: она принимает запросы от браузеров пользователей и отдает им HTML-страницы, изображения и файлы. Сегодня Nginx – это самый популярный веб-сервер мира, на нем работает треть всех сайтов. По данным портала Netcraft на декабрь 2019 г. – 37,7%. Среди клиентов Nginx – «Яндекс», Mail.ru Group, Netflix, Dropbox и др. Весной прошлого года Nginx была продана американской корпорации F5 Networks за $670 млн.
В Rambler отметили, что дело открыто по статье публичного обвинения (источник «Ведомостей» в правоохранительных органах говорил, что речь идет о ч. 3 ст. 146 УК о нарушении авторских и смежных прав группой лиц в особо крупном размере. – Прим. ред.), поэтому финальное решение о его закрытии остается за следователями.
В Lynwood Investments CY Ltd. РБК сообщили, что теперь кипрская компания – единоличный обладатель прав требования к основателям Nginx и их аффилированным лицам: «По результатам переговоров между компаниями Rambler и Lynwood последняя стала единоличным обладателем прав требований и будет продолжать защищать свои законные интересы во всех юрисдикциях в установленном законом порядке». В компании подчеркнули, что «речь идет не о покушении на «открытый код», как неоднократно заявляли не знакомые с деталями дела обыватели, а о требовании по возмещению ущерба к бывшим сотрудникам и менеджерам компании и их аффилированным лицам со стороны потерпевших».
«Ведомости» направили запросы в Сбербанк (он является акционером Rambler), F5 Networks, (владелец Nginx) и Lynwood Investments CY Ltd. Основатель Nginx Максим Коновалов отказался от комментариев. В ГУ МВД по Москве не ответили на запрос «Ведомостей».
Суть спора
О претензиях Rambler к Nginx стало известно в декабре 2019 г., после того как в офисе компании и дома у ее основателей Игоря Сысоева и Максима Коновалова прошли обыски. Предметом спора стали права на веб-сервер, созданный экс-сотрудником интернет-холдинга Сысоевым в начале 2000-х гг. Rambler решил, что веб-сервер – это служебное произведение Сысоева, использование которого без его согласия нарушает исключительные права. С заявлением в полицию обратилась Lynwood Investments CY Ltd.
Что известно о Lynwood Investments CY Ltd.
По данным британского реестра на 28 апреля 2018 г., Lynwood Investments CY Ltd. принадлежит Alpha Global (PTC) с Британских Виргинских островов. Бенефициар – Николай Мамут. Так же зовут сына Александра Мамута, и «Интерфакс» называл его бенефициаром Lynwood Investments CY Ltd.
Представитель Lynwood Investments CY Ltd. не объяснил, почему компания начала разбирательство только сейчас, но сказал, что процеcс проверки и сбора информации занял длительное время. «Для обращения в правоохранительные органы у нас есть веские основания», – говорил он «Ведомостям».
Коновалов называл обыски «тупым, прямолинейным рэкетом» и связывал преследование с продажей Nginx американской F5 Networks – сделка на $670 млн была закрыта весной прошлого года. F5 Networks в свою очередь сочла претензии к основателям Nginx бессмысленными и сообщила, что приняла меры для обеспечения безопасности своих продуктов и кодов – все они хранятся на серверах за пределами России.
Общественный резонанс, который вызвало разбирательство, привел к созыву внеочередного совета директоров Rambler 16 декабря 2019 г. По его итогам менеджерам холдинга было поручено обратиться в правоохранительные органы с просьбой прекратить дело о нарушении прав на разработки Nginx и, если есть необходимость, продолжить разбирательство по интеллектуальным правам в гражданско-правовом поле. Тогда же стало известно, что претензии у Rambler к Nginx возникли в 2011 г.
В релизе по итогам совета говорилось, что юристы Lynwood Investments CY Ltd. не сообщали о решении обратиться в правоохранительные органы ни Rambler Group, ни Сбербанку. Госбанк вошел в капитал Rambler 26 августа, получив 46,5% акций, другим акционерам интернет-холдинга – A&NN Александра Мамута и Era Capital – теперь принадлежит 46,5% и 0,92% соответственно.
Что дальше
Дела о преступлениях, ответственность за которые предусмотрена ч. 3 ст. 146 УК, не подлежат прекращению в связи с отказом потерпевшего от своих претензий, отмечает руководитель уголовно-правовой практики «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Виктория Бурковская. С ней согласна партнер «Забейда и партнеры» Дарья Константинова. Просьба потерпевшего исключить его из процессуальных участников производства по делу не является основанием для его закрытия, объясняет она. По словам Константиновой, важны аргументы, на основании которых Rambler просит лишить его статуса потерпевшего. Производство может быть прекращено после проверки, если выяснится, что заявление о возбуждение дела было заведомо ложным доносом, говорит она.
Наиболее вероятно, что дело будет прекращено, если выяснится, что в действиях Сысоева не было умысла, считает гендиректор Ассоциации по защите прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко. Но прекращение уголовного дела не означает, что Rambler откажется от прав на Nginx и не будет отстаивать их в судах, прогнозирует он.