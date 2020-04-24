Rambler попросил следователей прекратить уголовное дело о правах на Nginx

Rambler Group направил в правоохранительные органы ходатайство о прекращении уголовного дела о правах на Nginx и попросил исключить его из списка потерпевших, говорится в сообщении интернет-холдинга. Такое поручение менеджменту интернет-холдинга еще в декабре 2019 г. дал совет директоров. Также по решению совета Rambler расторг договор от 2015 г. с кипрской Lynwood Investments CY Ltd. – ей он уступил права на предъявление претензий и исков в разбирательстве с Nginx. В сообщении говорится, что Lynwood Investments CY Ltd. ранее называлась A&NN Holding и являлась акционером группы Rambler. Теперь она не может вести дела от имени Rambler, но при этом «сохранила за собой право доказывать причинение убытков и требовать их компенсации по этому делу» – но от своего имени и в своих интересах.