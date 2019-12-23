Греф надеется, что конфликт между Rambler и Nginx будет урегулирован без суда
Президент Сбербанка Герман Греф надеется, что конфликт между Rambler Group и компанией Nginx получится урегулировать в досудебном порядке. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24». По мнению банкира, спор следовало разрешать путем переговоров, а если бы это не дало результата, то в гражданском суде. «Но никак не при помощи правоохранительных органов», – подчеркнул он.
«Надеюсь, что мы найдем решение даже без похода в суды»
Он рассказал, что лично пообщался с основателями сервиса Максимом Коноваловым и Игорем Сысоевым: «Ребята – большие молодцы, что вырастили такую компанию. Мы сами являемся пользователями их сервисов, и мне досадно, что такое произошло». Греф узнал о конфликте, только когда он уже стал достоянием общественности, и сразу вмешался в ситуацию. При этом он добавил, что ситуация еще не до конца «решена юридически». «Когда мы приобретали Rambler, эта ситуация не была задекларирована как конфликтная, хотя по условиям due diligence они обязаны были декларировать все подобного рода вещи», – добавил Греф.
Сбербанк вошел в капитал Rambler Group 26 августа, получив 46,5% акций (другим акционерам интернет-холдинга – A&NN и Era Capital – принадлежит 46,5% и 0,92% соответственно). Именно перед этой сделкой и проводили due diligence.
Как сообщил «Ведомостям» 17 декабря первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис, у банка есть право обратиться в суд из-за непредоставления со стороны Rambler полной информации о конфликтах и спорах. «У нас такое право есть, будем мы его реализовывать или нет – мы решим. В какие бы сроки решение ни было бы принято, не думаю, что мы будем публично о нем заявлять», – отмечал он. Хасис не уточнил, какие могут быть последствия для Rambler.
В московском офисе Nginx и дома у создателей компании Максима Коновалова и Игоря Сысоева в середине декабря прошли обыски. Следственные действия были связаны с уголовным делом, которое возбудили по заявлению Lynwood Investments CY Ltd. Эта компания представляла интересы Rambler. Она заявила, что веб-сервер Nginx – это служебное произведение бывшего сотрудника Rambler и любое использование этой программы без согласия холдинга нарушает исключительные права компании.
16 декабря совет директоров Rambler Group поручил менеджменту обратиться в правоохранительные органы с просьбой прекратить уголовное дело, а также расторгнуть договор с Lynwood. После расторжения договора компания обещала обратиться в правоохранительные органы с просьбой прекратить возбужденное ранее уголовное дело против Nginx. «Ведомости» обратились в Rambler Group и Lynwood Investments CY Ltd с вопросами о том, отозвано ли заявление о нарушениях со стороны основателей Nginx.