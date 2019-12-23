Греф надеется, что конфликт между Rambler и Nginx будет урегулирован без суда

Он рассказал, что лично пообщался с основателями сервиса Максимом Коноваловым и Игорем Сысоевым: «Ребята – большие молодцы, что вырастили такую компанию. Мы сами являемся пользователями их сервисов, и мне досадно, что такое произошло». Греф узнал о конфликте, только когда он уже стал достоянием общественности, и сразу вмешался в ситуацию. При этом он добавил, что ситуация еще не до конца «решена юридически». «Когда мы приобретали Rambler, эта ситуация не была задекларирована как конфликтная, хотя по условиям due diligence они обязаны были декларировать все подобного рода вещи», – добавил Греф.