Rambler Group попросит прекратить уголовное дело о правах на Nginx
Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту обратиться в правоохранительные органы с просьбой прекратить уголовное дело о нарушении прав интернет-холдинга на разработки Nginx. И если есть необходимость, продолжить разбирательство по интеллектуальным правам на Nginx в гражданско-правовом поле. Об этом говорится в пресс-релизе интернет-холдинга по итогам внеочередного заседания совета.
Менеджменту поручено расторгнуть договор с кипрской Lynwood Investments CY Ltd., которая представляет интересы Rambler Group в конфликте с Nginx, и попросить ее отозвать заявление в правоохранительные органы, по которому было возбуждено дело. Согласно решению совета представители интернет-холдинга также ознакомят основателей Ngnix и представителей ее американского владельца – F5 Networks с документами, ставшими поводом для конфликта, и обсудят их.
Rambler Group и Сбербанк не знали о деле
В сообщении говорится, что юристы Lynwood Investments CY Ltd. не сообщали о решении обратиться в правоохранительные органы ни Rambler Group, ни Сбербанку. Когда оно было принято, не уточняется, но Сбербанк в это время проводил due diligence, готовясь стать акционером интернет-холдинга. 26 августа Сбербанк вошел в капитал Rambler Group, получив 46,5% акций (другим акционерам интернет-холдинга – A&NN и Era Capital – принадлежит 46,5% и 7% соответственно). В соглашении о сделке госбанк получил гарантии и заверения об отсутствии нарушений интеллектуальных прав со стороны третьих лиц в отношении объектов интеллектуальной собственности Rambler Group, а также отсутствии оснований для судебных разбирательств. «В части ситуации с Nginx данные гарантии оказались нарушенными», – подчеркивается в релизе.
Председатель совета директоров Rambler Group и первый зампред Сбербанка Лев Хасис подчеркнул, что госбанк оставляет за собой все права, связанные с нарушением A&NN предоставленных гарантий. Он добавил, что руководство Сбербанка связалось с основателями Nginx для обсуждения ситуации и поддерживало с ними контакт все эти дни.
О чем спор
Поводом для внеочередного собрания совета стали обыски в московском офисе компании Nginx, а также дома у ее основателей Игоря Сысоева и Максима Коновалова, о которых стало известно 12 декабря. Они проводились в связи с делом по ч. 3 ст. 146 УК о нарушении авторских и смежных прав группой лиц в особо крупном размере, рассказал источник «Ведомостей» в правоохранительных органах. Позже Rambler Group сообщила, что разработку Сысоева – веб-сервер Nginx – считает служебным произведением, которое он создал, когда работал в интернет-холдинге. По мнению Rambler Group, использование Nginx без ее согласия нарушает исключительные права.
Согласно релизу, менеджмент Rambler решил, что права интернет-холдинга нарушены, в 2011 г. Но заявление в правоохранительные органы подала кипрская Lynwood Investments CY Ltd., поскольку Rambler Group в 2015 г. уступила ей права на предъявление претензий и исков в этом разбирательстве. Юристы кипрской компании проанализировали «около тысячи страниц документов, файлов и служебной переписки, имеющих отношение к участию Rambler в разработке программного продукта Nginx». «Данные документы могут свидетельствовать о наличии правовых оснований для вывода о нарушении прав Rambler», – подчеркивается в релизе.
По данным британского реестра на 28 апреля 2018 г., Lynwood Investments CY Ltd. принадлежит Alpha Global (PTC) с Британских Виргинских островов. Бенефициар – Николай Мамут. Так же зовут сына Александра Мамута, и «Интерфакс» называл его бенефициаром Lynwood Investments CY Ltd.
Как создавался Nginx
Сысоев был системным администратором в Rambler с 2000 по 2011 г., а работать над Nginx начал в 2002 г. Nginx – это веб-сервер с открытым кодом, т. е. программа (и сервер, на котором она установлена), обеспечивающая работу сайтов. Веб-сервер принимает запросы от браузеров пользователей и отдает им HTML-страницы, изображения и файлы. Сегодня на веб-сервере Nginx работает треть всех сайтов, среди клиентов компании – «Яндекс», Mail.ru Group, Netflix и др. Nginx с 2011 г. привлек около $104 млн от различных венчурных инвесторов, среди которых были банк Goldman Sachs и фонд Runa Capital, а в марте 2019 г. его за $670 млн приобрела F5 Networks.
Коновалов называл обыски «тупым, прямолинейным рэкетом». Он связывал преследование с продажей Nginx американской F5 Networks – сделка на $670 млн была закрыта весной. В разговоре с «Ведомостями» основатель Nginx отмечал, что с момента основания компании Nginx в 2011 г. никто из Rambler Group не связывался с ним. F5 Networks называла претензии к Сысоеву и Коновалову бессмысленными и сообщила, что приняла меры для обеспечения безопасности своих продуктов и кодов – все они хранятся на серверах за пределами России.