Rambler Group попросит прекратить уголовное дело о правах на Nginx

Сысоев был системным администратором в Rambler с 2000 по 2011 г., а работать над Nginx начал в 2002 г. Nginx – это веб-сервер с открытым кодом, т. е. программа (и сервер, на котором она установлена), обеспечивающая работу сайтов. Веб-сервер принимает запросы от браузеров пользователей и отдает им HTML-страницы, изображения и файлы. Сегодня на веб-сервере Nginx работает треть всех сайтов , среди клиентов компании – «Яндекс», Mail.ru Group, Netflix и др. Nginx с 2011 г. привлек около $104 млн от различных венчурных инвесторов, среди которых были банк Goldman Sachs и фонд Runa Capital, а в марте 2019 г. его за $670 млн приобрела F5 Networks.