Совет директоров Rambler Group решит, как вести себя с Nginx
В понедельник, 16 декабря, совет директоров Rambler Group соберется, чтобы обсудить конфликт между интернет-холдингом и компанией Nginx, разработчиком одноименного веб-сервера, сообщил «Ведомостям» председатель совета и первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис: внеочередное заседание пройдет вечером, но изучать документы по ситуации его участники начнут с утра.
В совете четыре представителя Сбербанка, включая Хасиса, – они вошли в него в сентябре, после того как госбанк купил 46,5% акций Rambler Group. В совете состоят также гендиректор Rambler Group Рафаэль Абрамян, основатель и основной бенефициар фонда A&NN Александр Мамут, основатель Era Capital Екатерина Лапшина, гендиректор КБ «Стрелка» Денис Леонтьев и вице-президент по развитию бизнеса OMD OM Group Ольга Барская. A&NN и Era Capital владеют 46,5% и 7% Rambler Group соответственно.
«Ведомости» попытались разобраться, как встреча может повлиять на исход конфликта, ставшего поводом для возбуждения уголовного дела. Bloomberg назвал спор, о котором высказались топ-менеджеры «Яндекса», Mail.ru Group, IT-ассоциации и бывшие руководители Rambler, «примером использования силовиков для решения корпоративных конфликтов».
Что такое Nginx
Nginx – одна из самых известных IT-компаний, созданных российскими программистами, ее ключевой продукт – одноименный веб-сервер с открытым кодом, т. е. программа (и сервер, на котором она установлена), обеспечивающая работу сайтов: она принимает запросы от браузеров пользователей и отдает им HTML-страницы, изображения и файлы. Сегодня Nginx – это самый популярный веб-сервер мира, на нем работает треть всех сайтов. По данным портала Netcraft на декабрь 2019 г., – 37,7%. Среди клиентов Nginx – «Яндекс», Mail.ru Group, Netflix, Dropbox и др.
Дело уже не остановить
Совет директоров Rambler может принять внутреннее решение ограничить сотрудничество со следствием – фактически остановить уголовное преследование в пользу гражданской составляющей дела, рассуждает советник юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Роман Янковский. К рассмотрению спора в арбитражном суде ранее призывал президент Сбербанка Герман Греф.
Директора со стороны госбанка могут вынести на совет инициативу о прекращении уголовного дела за примирением сторон и продолжить разбирательства в судебно-арбитражной плоскости, говорит партнер Taxology Михаил Успенский. Однако, продолжает он, даже подписание соглашения о примирении автоматически уголовного преследования не прекратит.
Приостановить или прекратить расследование по уголовному делу потерпевшая сторона не может, подтверждает партнер «Забейда и партнеры» Дарья Константинова. «Часть 3 статьи 146 (о нарушении авторских и смежных прав группой лиц в особо крупном размере) является тяжким преступлением», – напоминает она: завершить дело в связи с возмещением потерпевшему ущерба по закону также нельзя, а отказ от дачи показаний свидетелей и потерпевшего по уголовному делу может стать поводом для привлечения их к уголовной ответственности.
«Тупой, прямолинейный рэкет»
Предметом спора между Rambler Group и Nginx стали исключительные авторские права на веб-сервер, созданный бывшим сотрудником интернет-холдинга Игорем Сысоевым в начале 2000-х гг. Rambler Group решила, что веб-сервер – это служебное произведение Сысоева, использование которого без ее согласия нарушает исключительные права. С заявлением в полицию обратилась кипрская Lynwood Investments CY Ltd., которой Rambler Group уступила права на предъявление претензий и исков в этом разбирательстве.
Результатом проверки стало возбуждение дела по ч. 3 ст. 146 УК о нарушении авторских и смежных прав группой лиц в особо крупном размере, рассказал источник «Ведомостей» в правоохранительных органах. Потерпевшей стороной была признана Rambler Group. 12 декабря силовики пришли с обысками в московский офис Nginx и к ее сооснователям – Сысоеву и Максиму Коновалову. Бизнесменов допрашивали около четырех часов, у них изъяли ноутбуки и мобильные устройства. Оба проходят по делу в качестве свидетелей, рассказал Коновалов «Ведомостям».
Что известно о Lynwood Investments CY Ltd.
По данным британского реестра на 28 апреля 2018 г., Lynwood Investments CY Ltd. принадлежит Alpha Global (PTC) с Британских Виргинских островов. Бенефициар – Николай Мамут. Так же зовут сына Александра Мамута, и «Интерфакс» называл его бенефициаром Lynwood Investments CY Ltd.
Максим Коновалов назвал происходящее «тупым, прямолинейным рэкетом» и связал с продажей компании Nginx американской F5 Networks – сделка стоимостью $670 млн была закрыта весной. Коновалов подчеркнул, что с момента основания компании Nginx в 2011 г. никто из Rambler Group не связывался с ним. F5 Networks сочла претензии к основателям Nginx бессмысленными и сообщила, что приняла меры для обеспечения безопасности своих продуктов и кодов – все они хранятся на серверах за пределами России.
Когда именно у Rambler Group возникли претензии к Nginx, интернет-холдинг не указывает. В 2011 г. Nginx привлекла первые инвестиции от фонда Runa Capital. Тогда пресс-служба Rambler говорила изданию «Маркер», что никакой проблемы не видит: «Наоборот, мы рады содействовать развитию технологий».
По словам Хасиса, Rambler передал право на ведение разбирательства «одной из компаний Александра Леонидовича Мамута» три или четыре года назад. «В данный момент Rambler не является какой-либо стороной по данной истории», – уверял топ-менеджер Сбербанка в эфире «Коммерсантъ FM» 13 декабря (цитата по ТАСС).
Представитель Lynwood Investments CY Ltd. не объяснял, почему компания начала разбирательство только сейчас, но сообщил, что процеcс проверки и сбора информации «занял довольно длительное время». «Для обращения в правоохранительные органы у нас есть веские основания», – сказал он «Ведомостям».
Новые свидетели
Обыски прошли не только у Сысоева и Коновалова, но и у бывшего сотрудника Rambler и Nginx Глеба Смирнова. Смирнов рассказал «Ведомостям», что сейчас живет и работает в США, а с обысками силовики пришли в дом, где он прописан в Москве, и там их встретила теща. «Порылись в документах, изъяли трудовые договоры с Rambler и c Nginx, трудовую книжку и право собственности на гараж», – рассказал Смирнов. Он добавил, что не знает свой статус в деле: «Судя по скану, который гуляет по интернету, дело против неустановленного круга лиц. То есть, выходит, мы все свидетели, но почему к свидетелям внезапно приходят люди в масках с обыском?»
В деле может быть еще один свидетель, также бывший сотрудник Rambler Андрей Копейко. Об этом Копейко рассказал в письме для ЕЖЕ-листа (закрытый почтовый список рассылки для интернет-деятелей), содержание которого «Ведомостям» подтвердил IT-предприниматель и бывший исполнительный директор Rambler Игорь Ашманов. Сам Копейко заявил «Ведомостям», что заключил соглашение с адвокатом «на защиту своих прав и законных интересов» и тот ответит позднее.
В таких случаях уголовное преследование используется для сбора доказательств и известного рода нажима, говорит Янковский. Константинова добавляет, что уголовные дела все чаще используются в подобных конфликтах для создания «более выгодной переговорной позиции и сбора доказательств, которые в гражданском процессе получить затруднительно». В ходе расследования уголовного дела возможно провести обыски и принудительно изъять документы и технику с содержащейся на ней информацией, продолжает она. А свидетели обязаны являться на допрос и давать показания, заключает партнер «Забейда и партнеры».
Официально правоохранительные органы пока не комментировали конфликт и статус его участников.
Задания на Ngnix не получал
Чтобы признать Nginx служебным произведением и подтвердить, что исключительные права на него принадлежат Rambler Group, придется доказать, что в должностные обязанности сооснователей Nginx входило создание программного обеспечения и что им было дано служебное задание разработать Nginx, объясняет управляющий партнер «Зарцын и партнеры» Людмила Харитонова. Кроме того, продолжает Харитонова, интернет-холдинг должен был заплатить им за отчуждение исключительных прав и эта сумма не может входить в заработную плату.
Несколько бывших руководителей Rambler, в том числе Денис Калинин, Сергей Васильев и Игорь Ашманов, а также непосредственные начальники Сысоева – Смирнов и Копейко – заявили, что Сысоев такого задания не получал и получить не мог, поскольку он был системным администратором и разработка софта не входила в его обязанности. В то же время начальству Сысоева было известно, что тот параллельно работает над собственным проектом. «Nginx Сысоева появился в 2002 г. – с самого начала это был опенсорс-проект, ставший со временем коллективным: над Nginx работал не только он, но и другие разработчики, так называемые коммитеры, которые никакого отношения к Rambler не имели. Сысоев же руководил процессом и редактировал код», – рассказал «Ведомостям» Ашманов.
Кто и когда инвестировал в Nginx
$104 млн привлекла Nginx в шести инвестиционных раундах. Фонд Runa Capital Сергея Белоусова был одним из первых инвесторов компании и поучаствовал в первом же раунде на сумму $3 млн в октябре 2011 г. Тогда же в компанию инвестировал фонд MSD Capital основателя корпорации Dell Майкла Делла. Впоследствии Runa Capital еще трижды вкладывался в Nginx. Последний раз Nginx привлекала деньги инвесторов в июне 2018 г., когда Goldman Sachs и e.ventures вложили в компанию $43 млн. Источник: Crunchbase
Янковский обращает внимание, что компания Nginx неоднократно привлекала инвестиции: перед каждым раундом юристы инвестора анализируют актив, включая права на интеллектуальную собственность. Если разработчик во время создания продукта работал по найму, обычно также проверяются договоры с текущим работодателем – на предмет условий передачи интеллектуальной собственности и условий о неконкуренции (запрета работнику конкурировать с его предыдущей компанией), указывает юрист. При этом по условиям сделки разработчик обычно отвечает за то, что актив действительно принадлежит ему и что он предоставил всю релевантную информацию, подчеркивает собеседник «Ведомостей».
По мнению Янковского, если следствие все же докажет в российском суде, что нарушение исключительных прав Rambler Group имело место, следующим этапом может стать гражданский иск к Nginx или к ее американскому владельцу – F5 Networks.
В F5 Networks сообщили, что продолжают знакомиться с деталями расследования. «Ведомости» направили запрос в Rambler Group и Lynwood Investments CY Ltd.