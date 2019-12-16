Совет директоров Rambler Group решит, как вести себя с Nginx

Несколько бывших руководителей Rambler, в том числе Денис Калинин, Сергей Васильев и Игорь Ашманов, а также непосредственные начальники Сысоева – Смирнов и Копейко – заявили, что Сысоев такого задания не получал и получить не мог, поскольку он был системным администратором и разработка софта не входила в его обязанности. В то же время начальству Сысоева было известно, что тот параллельно работает над собственным проектом. «Nginx Сысоева появился в 2002 г. – с самого начала это был опенсорс-проект, ставший со временем коллективным: над Nginx работал не только он, но и другие разработчики, так называемые коммитеры, которые никакого отношения к Rambler не имели. Сысоев же руководил процессом и редактировал код», – рассказал «Ведомостям» Ашманов.