IT-ассоциации раскритиковали дело против основателей Nginx

В заявлении также отмечается, что подобные шаги правоохранительных органов воспринимаются инвесторами и деловым сообществом как угроза и недружественность российской юрисдикции и подталкивают к переводу бизнеса в другие страны. «Считаем, что государственный курс на декриминализацию и либерализацию законодательства в области предпринимательской деятельности, заданный президентом Путиным, не выполняется по отношению к IT-бизнесу», – говорится в документе.