IT-ассоциации раскритиковали дело против основателей Nginx
Отраслевые объединения в сфере IT-бизнеса распространили совместное заявление, в котором выступили против уголовного дела в отношении основателей Nginx. Документ (есть в распоряжении «Ведомостей») подписали руководители Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», Некоммерческого партнерства разработчиков программного обеспечения «Руссофт» и Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники.
Авторы заявления обеспокоены резким и немотивированным переводом гражданско-правового спора двух компаний в уголовную плоскость, говорится в заявлении. «Возбуждение уголовного дела по факту, рассмотрение которого возможно в рамках гражданского процесса, это избыточно жесткая мера», – подчеркивается в документе.
В заявлении также отмечается, что подобные шаги правоохранительных органов воспринимаются инвесторами и деловым сообществом как угроза и недружественность российской юрисдикции и подталкивают к переводу бизнеса в другие страны. «Считаем, что государственный курс на декриминализацию и либерализацию законодательства в области предпринимательской деятельности, заданный президентом Путиным, не выполняется по отношению к IT-бизнесу», – говорится в документе.
Ранее «Яндекс» вступился за Nginx. По мнению компании, преследования за открытый код – это плохой сигнал для сообщества программистов, все технологические компании должны поддерживать опенсорс-движение. Сооснователь и гендиректор московского юрлица Nginx Максим Коновалов назвал претензии Rambler Group к компании «тупым, прямолинейным рэкетом».
В поддержку Nginx высказалась также социальная сеть «В контакте». Теперь в левом меню в соцсети отображается строчка Powered by NGINX. При наведении на нее появляется сообщение, в котором говорится, что open source технологии должны быть свободными.
Накануне стало известно об обысках в московском офисе Nginx, а также дома у создателей компании Коновалова и Игоря Сысоева. Следственные действия связаны с уголовным делом, которое было возбуждено по заявлению Lynwood Investments CY Ltd., представляющей интересы Rambler Group. Холдинг считает, что веб-сервер Nginx – это служебное произведение его бывшего сотрудника и любое использование этой программы без согласия Rambler нарушает исключительные права компании.