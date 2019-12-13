«Тупой, прямолинейный рэкет»: сооснователь Nginx о претензиях Rambler к компании
Сооснователь и гендиректор московского юрлица Nginx Максим Коновалов заявил «Ведомостям», что претензии Rambler Group к компании являются «тупым, прямолинейным рэкетом». C 2011 г. – в этом году была создана компания Nginx – никто из Rambler Group не связывался c ним на тему Nginx – поэтому, продолжает Коновалов, совершенно неясно, по какой причине к нему и другому сооснователю Nginx, Игорю Сысоеву, были применены такие жесткие методы. Однако Коновалов убежден, что это связано со сделкой с американской F5 Networks на $670 млн: «триггером послужило то, что у нас в мае сделка закрыта была».
На вопрос, какие дальнейшие риски он видит, Коновалов ответил, что «риски понятны: тюрьма, потеря имущества и денег». Тем не менее, подчеркнул Коновалов, из России уезжать он не планирует: «Мы планируем победить в суде и расставить все по своим местам». Несмотря на общую нервозность, московский офис Nginx продолжает работать в прежнем режиме, отметил собеседник «Ведомостей»: его задача, как и прежде, – сделать так, чтобы рабочий процесс не прерывался.
Коновалов подтвердил также наличие уголовного дела, но не уточнил детали. Он добавил, что не знает, по чьему заявлению оно заведено. Теперь он намерен вместе с Сысоевым обсуждать возможные стратегии с адвокатами: катализировать общественную дискуссию или же, наоборот, «законсервироваться».
Nginx – одна из самых известных IT-компаний, созданных российскими программистами. В 2002 г. Сысоев, работая системным администратором Rambler Group, создал веб-сервер с открытым кодом, а в 2011 г. основал компанию Nginx. Теперь это самый популярный веб-сервер мира – на нем работает треть всех сайтов, в числе клиентов Nginx: «Яндекс», Mail.Ru Group, Netflix, Dropbox и другие. Весной Nginx купила американская F5 Networks за $670 млн.
Накануне, 12 декабря, в московском офисе Nginx прошли обыски. Они связаны с уголовным делом, которое было заведено после заявления кипрской Lynwood Investments CY Ltd., представляющей интересы Rambler Group. Холдинг считает, что веб-сервер Nginx – это служебное произведение его бывшего сотрудника и использование этой программы без согласия Rambler Group нарушает исключительные права. Nginx разрабатывался сотрудниками Rambler Group с использованием его ресурсов, говорил «Ведомостям» представитель Lynwood Investments CY Ltd. Он подчеркивал, что компания будет добиваться «восстановления справедливости всеми доступными способами в рамках законодательства» и оставляет за собой право подавать гражданские иски в любых юрисдикциях, «где это будет необходимо, для защиты наших интересов».
Обыски проходили весь день не только в офисе Nginx, но дома у двоих сооснователей компании, отметил Коновалов в беседе с Forbes. «Ко мне пришли в семь утра ОМОН с автоматчиками», до этого «какие-то люди ходили с моей фотографией по подъезду и выясняли, где я живу, хотя я никогда не скрывался», отмечал он. По словам бизнесмена, во время обысков у основателей Nginx изъяли ноутбуки и мобильные устройства. Обоих бизнесменов допрашивали около четырех часов.
По данным британского реестра на 28 апреля 2018 г., Lynwood Investments CY Ltd принадлежит Alpha Global (PTC) с Британских Виргинских островов. Бенефициар – Николай Мамут. Так же зовут сына Александра Мамута, и «Интерфакс» называл его бенефициаром Lynwood Investments.
«Ведомости» направили запросы в Rambler Group и Lynwood Investments CY Ltd.