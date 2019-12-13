«Тупой, прямолинейный рэкет»: сооснователь Nginx о претензиях Rambler к компании

Обыски проходили весь день не только в офисе Nginx, но дома у двоих сооснователей компании, отметил Коновалов в беседе с Forbes. «Ко мне пришли в семь утра ОМОН с автоматчиками», до этого «какие-то люди ходили с моей фотографией по подъезду и выясняли, где я живу, хотя я никогда не скрывался», отмечал он. По словам бизнесмена, во время обысков у основателей Nginx изъяли ноутбуки и мобильные устройства. Обоих бизнесменов допрашивали около четырех часов.