«Яндекс» вступился за Nginx после обысков
Преследования за открытый код – это плохой сигнал для сообщества программистов, все технологические компании должны поддерживать опенсорс-движение, говорится в заявлении директора по распространению технологий «Яндекса» Григория Бакунова (в сообщении уточняется, что его мнение отражает позицию всей компании). Так Бакунов прокомментировал ситуацию вокруг веб-сервера Nginx, права на который предъявил интернет-холдинг Rambler Group.
По словам Бакунова, открытый код является основой быстрого развития интернет-технологий, поэтому важно, чтобы у разработчиков сохранялась мотивация выкладывать свои разработки. В «Яндексе» тоже есть примеры программного обеспечения с открытым кодом – CatBoost и ClickHouse, отметил он. Сегодня Nginx используется более чем на 30% веб-страниц и почти во всех крупных интернет-компаниях, отмечает Бакунов.
Накануне стало известно, что в офисе Nginx прошли обыски. Они связаны с уголовным делом, которое было заведено после заявления Lynwood Investments CY Ltd., представляющей интересы Rambler Group. Холдинг считает, что веб-сервер Nginx – это служебное произведение его бывшего сотрудника и любое использование этой программы без согласия Rambler нарушает исключительные права.
Nginx в начале 2000-х гг. разработал Игорь Сысоев, который на тот момент работал системным администратором в Rambler. Он выложил разработку в открытый доступ и, по его словам, не планировал на ней зарабатывать – до 2011 г., когда была создана компания Nginx. В марте стало известно, что ее купила американская компания F5 Networks за $670 млн. На Nginx работает более трети интернет-сайтов мира, в том числе «Яндекс», Netflix, NASA, разработчик Photoshop Adobe, издание BuzzFeed и многие другие.