«Яндекс» вступился за Nginx после обысков

Nginx в начале 2000-х гг. разработал Игорь Сысоев, который на тот момент работал системным администратором в Rambler. Он выложил разработку в открытый доступ и, по его словам, не планировал на ней зарабатывать – до 2011 г., когда была создана компания Nginx. В марте стало известно, что ее купила американская компания F5 Networks за $670 млн. На Nginx работает более трети интернет-сайтов мира, в том числе «Яндекс», Netflix, NASA, разработчик Photoshop Adobe, издание BuzzFeed и многие другие.