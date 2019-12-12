Rambler предъявил права на веб-сервер Nginx
Открыто уголовное дело в связи с нарушением прав Rambler Group на Nginx – самый популярный веб-сервер в мире
Интернет-холдинг Rambler заявил, что нарушено его исключительное право на самый популярный в мире веб-сервер Nginx. В начале 2000-х гг. его разработал сотрудник Rambler Игорь Сысоев – один из основателей компании Nginx. В марте стало известно, что ее купила корпорация F5 Networks (США) за $670 млн. Выручка Nginx за 2018 г. – $26 млн, сообщала F5 Networks.
В Rambler считают, что Nginx – служебное произведение Сысоева и любое использование этой программы без согласия Rambler – нарушение ее исключительного права. Сысоев не ответил на запрос «Ведомостей». Нет комментариев и из американского офиса Nginx.
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