Rambler предъявил права на веб-сервер Nginx

Интернет-холдинг Rambler заявил, что нарушено его исключительное право на самый популярный в мире веб-сервер Nginx. В начале 2000-х гг. его разработал сотрудник Rambler Игорь Сысоев – один из основателей компании Nginx. В марте стало известно, что ее купила корпорация F5 Networks (США) за $670 млн. Выручка Nginx за 2018 г. – $26 млн, сообщала F5 Networks.