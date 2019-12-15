Как споры в виртуальном мире оборачиваются реальными уголовными делами
Следователи и ОМОН опять стали главными действующими лицами в корпоративном споре российских компаний. В этот раз полиция пришла с обыском в московский офис Nginx – разработчика одноименного веб-сервера с открытым кодом. Сейчас на этом веб-сервере работает больше трети сайтов в мире. Создатели Nginx – Игорь Сысоев и Максим Коновалов. Первую версию программы Сысоев написал еще в 2000-х гг.
Но сейчас внезапно свои права на Nginx предъявила Rambler Group, сотрудниками которой Сысоев и Коновалов были до 2011 г. По заявлению связанного с группой кипрского офшора полиция возбудила уголовное дело о нарушении авторских прав на Nginx. Как указано в постановлении об обыске в офисе Nginx, неустановленные сотрудники Rambler не позднее 2004 г. в рамках служебных обязанностей и по поручению руководства создали веб-сервер, а потом фактически украли права на него у холдинга, выдавая за собственный продукт. Свой ущерб Rambler оценил в 51,4 млн руб. Очень скромно, учитывая, что в начале года компанию Nginx купила за $670 млн американская F15 Networks.