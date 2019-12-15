Американский владелец Nginx впервые прокомментировал обыски
Новый владелец Nginx – американская компания F5 Networks впервые прокомментировала обыски в московском офисе. Компания назвала претензии к основателям Nginx бессмысленными и сообщила, что приняла меры по обеспечению безопасности своих основных продуктов и кодов.
В комментарии F5, поступившем в редакцию «Ведомостей», говорится, что 12 декабря сотрудники правоохранительных органов пришли в московский офис Nginx «в поисках доказательств, связанных со спором об интеллектуальной собственности». Компания отметила, что все еще выясняет детали расследования. Правоохранители опросили соучредителей Nginx Игоря Сысоева и Максима Коновалова. F5 подчеркнула, что ни один сотрудник не был задержан.
Претензии Rambler Group, которые стали поводом для обысков, компания назвала бессмысленными. «F5 полностью поддерживает своих сотрудников и считает, что все претензии к ним не имеют смысла», – говорится в комментарии.
В кратчайшие сроки после следственных мероприятий F5 приняла меры по обеспечению безопасности своих основных сборок программного обеспечения для Nginx, Nginx Plus, Nginx WAF и Nginx Unit, отметила компания. Все они хранятся на серверах за пределами России, другие продукты в России не разрабатываются, добавила F5.
В четверг, 12 декабря, стало известно об обысках в московском офисе Nginx, а также дома у создателей компании Максима Коновалова и Игоря Сысоева. Следственные действия связаны с уголовным делом, которое было возбуждено по заявлению Lynwood Investments CY Ltd., представляющей интересы Rambler Group. Холдинг считает, что веб-сервер Nginx – это служебное произведение его бывшего сотрудника и любое использование этой программы без согласия Rambler нарушает исключительные права компании.
Весной этого года Nginx купила американская корпорация F5 Networks за $670 млн. Сооснователь и гендиректор московского юрлица Nginx Максим Коновалов заявил «Ведомостям», что претензии Rambler Group к компании он считает «тупым, прямолинейным рэкетом». В поддержку Nginx высказались «Яндекс», Сбербанк, «В контакте» и другие компании.
Бывший гендиректор Rambler Денис Калинин считает, что у холдинга не может быть претензий к создателям Nginx, потому что его руководство не давало поручения заниматься разработкой веб-сервера. Об этом также заявил бывший инвестор Rambler и первый председатель совета директоров этой компании Сергей Васильев. По его словам, Rambler не имеет никакого отношения к Nginx.