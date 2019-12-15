Американский владелец Nginx впервые прокомментировал обыски

Бывший гендиректор Rambler Денис Калинин считает, что у холдинга не может быть претензий к создателям Nginx, потому что его руководство не давало поручения заниматься разработкой веб-сервера. Об этом также заявил бывший инвестор Rambler и первый председатель совета директоров этой компании Сергей Васильев. По его словам, Rambler не имеет никакого отношения к Nginx.