Можно ли минимизировать ущерб от дела Nginx

Внеочередной совет директоров был созван по просьбе Сбербанка, который в августе получил 46,5% акций Rambler Group. На совете было принято два важных решения: поручить менеджменту Rambler, во-первых, обратиться в российские правоохранительные органы «с просьбой о прекращении возбужденного ранее уголовного дела». Во-вторых, расторгнуть договор с кипрской Lynwood Investments CY Ltd. (ее называют близкой к Александру Мамуту), которой в 2015 г. Rambler Group передала права на предъявление претензий и исков в разбирательстве с Nginx, и предложить ей отозвать свое заявление в правоохранительные органы в отношении основателей NGINX Inc.